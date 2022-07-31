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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

拜登又確診 感覺良好 至少隔離5天 仍在白宮工作

編譯盧炯燊／綜合30日電
拜登總統30日宣布檢測新冠病毒又呈陽性後，在推特上發布一張自己戴著口罩、不繫領帶的照片。照片顯示他簽署聲明，撥款協助肯塔基州水災災民。(取材推特)
拜登總統30日宣布檢測新冠病毒又呈陽性後，在推特上發布一張自己戴著口罩、不繫領帶的照片。照片顯示他簽署聲明，撥款協助肯塔基州水災災民。(取材推特)

剛剛才結束新冠自主隔離的拜登總統，30日檢測新冠病毒時，又呈陽性，二度感染。但他表示感覺良好，未出現症狀。 根據聯邦疾病防治中心(CDC)指引，拜登需要再度隔離至少五日。

白宮醫師歐康納(Kevin O'Connor)30日發出的信函表示，拜登早前確診後，於7月26日晚間、27日上午、28日上午與29日上午檢測均呈陰性，但30日上午的抗原檢測再次呈現陽性。歐康納指出，許多接受抗病毒處方藥Paxlovid治療的患者，在最初檢測呈陰性後數天，可能出現「復陽反彈」。

歐康納提醒稱，拜登早前確診後服用了Paxlovid，但目前仍存在一定程度的風險，鑑於不少曾服用Paxlovid的患者出現「轉陰後又復陽」的現象，拜登需要接受更頻繁的檢測。

歐康納指出，拜登繼續感覺良好，既然如此，沒有理由現在再做治療，但會繼續密切觀察總統的狀況。

根據CDC的說法，復陽患者應至少隔離五天，但一般很少出現重症。CDC又建議，復陽者應在復陽後佩戴口罩10天，儘管有些人在第10天檢測仍呈陽性，但傳播病毒的機率要小得多。

與上次確診時一樣，為了表明自已仍在白宮工作，拜登在推特上發布了一張自己戴著口罩、不繫領帶的照片，照片顯示他簽署聲明，撥款協助肯塔基州水災災民。隨後，拜登在推特上發布了一段12 秒視頻，顯示他在白宮陽台與愛犬在一起。

拜登總統30日COVID-19病毒篩檢，結果再度呈現陽性。儘管拜登並無任何症狀，...
拜登總統30日COVID-19病毒篩檢，結果再度呈現陽性。儘管拜登並無任何症狀，且感覺良好，但他仍將再次隔離。圖為他7月27日在白宮出席一場活動時有輕微咳嗽。(Getty Images)

他手拿一副太陽鏡說，「我感覺很好，一切都很好。」

白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)也表示，總統30日還與在國會大廈外紮營請願，要求增加福利的退伍軍人，透過視訊實時對話。

拜登復陽後為了遵照最嚴格的隔離程序，他取消往常的慣例，在星期日不會返回特拉華州威爾明頓(Wilmington)的老家度假，也取消原定於本周二到密西根州的計畫。第一夫人吉爾已在威爾明頓，在拜登早前確診時，吉爾檢測呈陰性。

聯邦食品藥物管理局(FDA)及輝瑞藥廠指出，服用Paxlovid的患者，研究發現有1%到2%在十天後復陽，因此不知道拜登是否也是如此。

拜登在上任前不久接種了兩劑輝瑞疫苗，去年9接種第一劑補強針，今年3月30日注射了第二針補強針。

拜登 檢測 白宮

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