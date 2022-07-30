波洛西計畫訪台 解放軍福建平潭實彈演習 警告味濃

圖為去年10月15日，中俄在俄羅斯彼得大帝灣附近海域進行「海上聯合-2021」聯合軍事演習實兵演練時，解放軍指揮艦南昌艦主炮實施對海射擊演練。(中新社)

美國眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)啟程訪問亞洲之際，她是否訪台成為國際焦點，對此中共解放軍28日突然宣布30日將於福建平潭實彈射擊，警告意味濃厚。

中華民國國防部 30日回應，有關台海周邊空域共軍 機、艦動態，國軍運用聯合情監偵手段，均能全程掌握。台國防部強調，共軍動態國防部均以料敵從寬原則進行評估，納入國軍行動方案適切應處。

據福建海事局官方微信公眾號消息，7月28日平潭海事局發布航行警告，7月30日8時至21時，福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務，禁止一切船舶進入。

具體警戒封鎖區域為：A：25°25′27″N/119°48′15″E，B：25°21′55″N/119°44′35″E，C：25°14′45″N/119°48′17″E，D：25°22′10″N/119°53′27″E等四點連線範圍內水域。

此次航行警告，特別之處在於其並未出現在「中國海事局」的官網中。而平潭是距離台灣新竹最近的大陸地區，最近僅125公里，也是大陸加強對台合作的綜合實驗區所在。

此前解放軍揚言，對於波洛西訪台「絕不會坐視不管」、大陸外交部則稱「嚴陣以待」。