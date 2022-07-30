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降溫… 白宮：波洛西若訪台 美中沒理由打起來

編譯潘勛／綜合29日電
國安會發言人柯比表示，目前看不出中國有動用武力的跡象與必要。（歐新社）
國安會發言人柯比表示，目前看不出中國有動用武力的跡象與必要。（歐新社）

白宮國安會發言人柯比(John Kirby)29日表示，就算國會眾院議長波洛西亞洲行程中真訪問台灣，美、中兩國也沒理由增添實體緊張、打起來；柯比另指出，美國並未感受到中國將對台灣動武的證據。

美聯社報導，柯比被問到美方是否發現中國對波洛西的台灣行程預做軍事準備時，回答說沒理由到那種地步，原因在美國的一中政策並未改變；柯比的回應為波洛西亞洲行提供正當理由，唯波洛西尚未公開證實訪台。

波洛西：若動身 很興奮

波洛西指出，拜登總統把焦點放在亞洲，她也舉拜登日前訪問南韓及日本為例說，「總統、副總統、商務部長等都已拜訪亞洲，希望國會也不落人後」。但波洛西及其助理以安全考量為由，尚未證實行程計畫，也沒明確指出擬拜訪國家，僅表示自己若動身，感到很興奮，行程中會讓媒體了解接下來目的地。

中國強烈反對波洛西台灣行，警告波洛西若真的前往台北，必有斷然、強烈措施因應。

柯比表示，眾院議長的行程由不得行政當局批准、否決，波洛西打算去哪、準備做什麼，該由她對記者們說；議長有權搭乘軍機出國；柯比另指出，並未看到任何具體跡象，顯示中國有意對台動武。

路透報導，柯比指出，波洛西有意前往台灣，美方聽到中國的狠話，「真的沒有必要」。

美未派額外軍機到台海

不願具名的國防部官員指出，五角大廈近幾日尚未派遣額外的軍機、戰艦到台灣附近；美國在亞太地區有龐大駐軍，包括正派航母戰鬥群穿行的南海。

按美國憲法，波洛西在政權的排序第三，僅在總統拜登及副總統賀錦麗之後；波洛西即將啟程亞洲，是否訪問台灣，成為拜登28日與中國國家主席習近平電話對談的重大事項。

美國軍方慣常提供軍機讓國會議員公務搭乘，總統下令禁止極為罕見；2019年，時任總統的川普因政府關門，波洛西又要求川普延後到國會發表國情咨文，行政及立法兩部門硝煙瀰漫，川普才很不尋常地阻擋波洛西等國會議員搭軍機造訪阿富汗。

波洛西 柯比 拜登

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