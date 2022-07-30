我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中批美雙標 挺烏克蘭主權卻在台灣議題挑戰北京

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

川普：波洛西若訪台 只會使事情變得更糟

編譯盧炯燊／綜合29日電
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

眾院議長波洛西計畫訪問台灣引發美中之間的政治角力，前總統川普29日也插一腳，指責波洛西訪台只會將事情搞得更糟；這是與波洛西有宿怨的川普在一星期內，第二次指責波洛西。

川普在他的社交媒體平台Truth Social上貼文表示，「中國亂局是她(波洛西)最新一樁不應該參與的事情，她只會讓事情變得更糟。」「為什麽波洛西要插手中國和台灣那些事，而不是趕緊為她可能涉及幕後交易欺詐的丈夫，找點麻煩和弄更多的錢？」

貼文中又說，「凡她接觸到的一切，都會變得亂七八糟、破壞和垃圾。」川普還連打三個驚嘆號表示，「她真是一團糟！！！」。

川普在波洛西計畫訪台問題上的言論，顯然與部分共和黨人的態度相左，這些人稱讚波洛西訪台是捍衛民主和人權；例如國會台灣核心小組主席、俄州共和黨籍國會眾議員夏柏特(Steve Chabot)認為，美國應與台灣團結一致，而不是「畏縮」於中國的意志；參院少數黨領袖麥康諾也表示支持波洛西訪台，呼籲波洛西不要退卻。

川普與波洛西之間早已存在不少私人恩怨，川普擔任總統期間，清掃前總統歐巴馬的政治遺產，而波洛西則是歐巴馬政治遺產的堅決捍衛者，為此兩人產生激烈矛盾。

川普曾經在一個公開場合故意不與波洛西握手，波洛西則當著所有人的面撕毀川普的國情咨文演講稿。2020年大選，川普為了打擊拜登，打算調查拜登兒子杭特在烏克蘭從事大量不法行為的證據，但被波洛西利用權力和動用關係叫停。

川普23日在佛州出席保守派團體「美國轉折點」舉辦的會議上，公開大罵波洛西是「瘋婆子」，視頻顯示足足罵了一分鐘，還暗示她利用自己的權勢，為丈夫提供內幕消息謀利。

波洛西 川普 拜登

上一則

舒默、曼欽磋商 選地下室無窗房間密談

下一則

波洛西計畫訪台 解放軍福建平潭實彈演習 警告味濃

延伸閱讀

胡錫進：解放軍若攔阻波洛西專機不成 就發射飛彈擊落

胡錫進：解放軍若攔阻波洛西專機不成 就發射飛彈擊落
沙盤推演…波洛西若訪台 台可能派F-16接力伴飛

沙盤推演…波洛西若訪台 台可能派F-16接力伴飛
中國專家建議涵蓋台灣海域畫為演習區 因應波洛西訪台

中國專家建議涵蓋台灣海域畫為演習區 因應波洛西訪台
波洛西計畫訪台 川普抨擊：她只會讓事情變更糟

波洛西計畫訪台 川普抨擊：她只會讓事情變更糟

熱門新聞

拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
國會眾院議長波洛西是否訪台，不僅是連日來的焦點，也是外界關切拜習通話內容的核心。（美聯社）

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

2022-07-29 06:34
聯邦眾院議長波洛西。（美聯社）

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

2022-07-28 20:06

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服