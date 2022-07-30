川普：波洛西若訪台 只會使事情變得更糟

前總統川普。（美聯社）

眾院議長波洛西 計畫訪問台灣引發美中之間的政治角力，前總統川普 29日也插一腳，指責波洛西訪台只會將事情搞得更糟；這是與波洛西有宿怨的川普在一星期內，第二次指責波洛西。

川普在他的社交媒體平台Truth Social上貼文表示，「中國亂局是她(波洛西)最新一樁不應該參與的事情，她只會讓事情變得更糟。」「為什麽波洛西要插手中國和台灣那些事，而不是趕緊為她可能涉及幕後交易欺詐的丈夫，找點麻煩和弄更多的錢？」

貼文中又說，「凡她接觸到的一切，都會變得亂七八糟、破壞和垃圾。」川普還連打三個驚嘆號表示，「她真是一團糟！！！」。

川普在波洛西計畫訪台問題上的言論，顯然與部分共和黨人的態度相左，這些人稱讚波洛西訪台是捍衛民主和人權；例如國會台灣核心小組主席、俄州共和黨籍國會眾議員夏柏特(Steve Chabot)認為，美國應與台灣團結一致，而不是「畏縮」於中國的意志；參院少數黨領袖麥康諾也表示支持波洛西訪台，呼籲波洛西不要退卻。

川普與波洛西之間早已存在不少私人恩怨，川普擔任總統期間，清掃前總統歐巴馬的政治遺產，而波洛西則是歐巴馬政治遺產的堅決捍衛者，為此兩人產生激烈矛盾。

川普曾經在一個公開場合故意不與波洛西握手，波洛西則當著所有人的面撕毀川普的國情咨文演講稿。2020年大選，川普為了打擊拜登 ，打算調查拜登兒子杭特在烏克蘭從事大量不法行為的證據，但被波洛西利用權力和動用關係叫停。

川普23日在佛州出席保守派團體「美國轉折點」舉辦的會議上，公開大罵波洛西是「瘋婆子」，視頻顯示足足罵了一分鐘，還暗示她利用自己的權勢，為丈夫提供內幕消息謀利。