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中批美雙標 挺烏克蘭主權卻在台灣議題挑戰北京

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

訪台？波洛西仍模糊 白宮：未見中對台軍事行動

記者張文馨／華盛頓報導
國會眾院議長波洛西29日在例行記者會上仍未證實這趟出訪亞洲的行程，僅表示很期待。甚至如常主持會議，並通過重要控槍法案。（歐新社）
國會眾院議長波洛西29日在例行記者會上仍未證實這趟出訪亞洲的行程，僅表示很期待。甚至如常主持會議，並通過重要控槍法案。（歐新社）

是否藉亞洲行訪問台灣？美國聯邦眾議院議長波洛西29日以安全為由，持續保持模糊，與此同時，解放軍宣布實彈射擊演訓；白宮說，未見中國對台灣有軍事行動的具體跡象，中方也沒必要持好戰言論，國務卿布林肯呼籲北京以智慧管理針對台灣問題的分歧。

波洛西：重視亞太 國會應參與

多家美國媒體報導，波洛西29日率團出訪日本、南韓、新加坡與馬來西亞，台灣行列為「暫定」；她在同日舉行的每周例行記者會再度以安全為由，迴避外界疑問，不過她說，美國政府看重亞太地區，包含美國總統拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）等人都曾造訪，國會也應參與其中。

福建海事局官方微信公眾號29日發布航行警告，宣布30日福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務，禁止一切船舶進入；平潭是距離台灣新竹最近的中國大陸地區，最近僅125公里，也是中方加強對台合作的綜合實驗區所在。

中方重申：不要玩火自焚

中國常駐聯合國副代表耿爽。(中新社)
中國常駐聯合國副代表耿爽。(中新社)

此外，中國駐聯合國代表團副代表耿爽在安理會發言稱，個別國家在烏克蘭議題上一再強調主權原則，「但在台灣問題上不斷挑戰中國主權，甚至蓄意在台海製造緊張局勢」，他重申中國國家主席習近平28日對美國總統拜登所說，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心與能力，希望有關國家看清這一點，不要玩火自焚。

國安會發言人柯比。(Getty Images)
國安會發言人柯比。(Getty Images)

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，中方沒必要持好戰言論，美國的「一個中國」政策沒有改變；路透報導，他在答覆記者提問時說，「未見中方有任何對台（採取軍事行動）的具體和明確的跡象。」

布林肯：對台政策未改變

布林肯（Antony Blinken）29日在國務院表示，美國對台政策沒有改變，美國強烈反對任何意圖片面改變現狀或破壞台海和平的努力，

布林肯說，美中就台灣問題存在諸多分歧，過去40年來，美國不僅管理這些分歧，也找到方式維持和平穩定，使台灣人民繁榮發展；作為美中共同責任的一部分，重要的是以一種有智慧的方式持續管控這些分歧，而不會構成可能的衝突。

布林肯重申美中保持溝通管道暢通的必要性，他說，這對拜登和習近平來說尤為重要，在處理類似台灣這樣的難題時，兩國元首的直接溝通越發必要。

布林肯29日在國務院參加美日經濟版2加2會談，會後偕日本官員舉行聯合記者會，日本外相林芳正也被問到台灣問題時說，就如同拜登和日本首相岸田文雄5月在東京發表的聯合聲明，有關台灣，日美的基本立場不變，台海和平穩定的重要性依舊；根據美日聯合聲明，台海和平穩定是國際社會和平與繁榮不可或缺的要素，敦促以和平方式解決兩岸問題。

布林肯 拜登 日本

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