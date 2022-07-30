肯州東部大洪水已知25死 母親樹上待援 懷中4子被沖走

位於肯塔基州萊徹縣懷特斯堡的房子，甚至被洪水沖到橋上，工作人員正在協助清理。（美聯社）

肯塔基州東部部分地區暴雨持續至29日，溪河持續暴漲，州長貝希爾(Andy Beshear)29日宣布，水患已造成至少25人死亡，且人數恐再攀升；至少六名死者為幼童，其中四人來自同一戶家庭，洪水 硬生生將孩子從其父母懷裡沖離。

肯塔基州約2萬戶截至29日傍晚仍無電可用，失蹤人數不明。

阿巴拉契亞(Appalachia)地區連日降下大雨使得肯州出現水患，該州東部部分地區的洪水逐漸退去，留下滿目瘡痍；根據肯州州長辦公室和地方官員統計，肯州至少25人在這波洪災 中喪命，貝希爾一再警告，死亡人數會再攀升。

由空中拍攝肯塔基州的嚴重水患，大水夜襲，讓不少居民來不及逃難，或只能避難到樹上或屋頂。（Getty Images) 大洪水連夜淹漫肯塔基州，能夠逃出的居民只能躲到屋頂或樹上，這場氣候災難已知有25人死亡，人數可能還會上升。 （Getty Images)

溪邊住戶逃命 爬樹趴屋頂

阿巴拉契亞中部山區洪水暴漲來得又快又急，淹水直接襲向因採礦而裸露的山坡，許多溪邊住家來不及收到警告或幾無逃生路線，這也是過去該區洪水如此致命的原因，但28日洪水卻更可怕。

洪水28日暴漲，沖向諾泊(Riley Noble)和安珀‧史密斯(Amber Smith)夫妻與其四名幼子家裡，他們倉皇逃到居住車車頂，接著爬到旁邊大樹上並緊抓樹枝數小時，最後不敵水勢續漲，夫妻看著孩子一個一個被沖走，兩人抓住樹木長達八小時才獲救；孩子屍體則在這兩天陸續被尋獲。

紐約時報報導，阿巴拉契亞山區地貌崎嶇，許多地方截至29日仍停電，恐須數周才能確認災損情況。下周初估計會有更多降雨，該區救援行動刻不容緩；貝希爾表示：「明天水退了之後得加緊行動，絕對要在降雨前完成救援。」

肯塔基東部在24小時內降雨超過10吋，街上頓成河流，汽車漂浮其中，住家商號全部淹沒，居民被迫上樹或爬上屋頂等待救援。

肯塔基洪水已知造成25人死亡，人數可能還會攀升。救難人員協助受困民眾撤離，不少人被困在樹上數個小時。 （Getty Images)

洪水沖走了譚雅（中）家裡的拖車，她得拉著一條繩子接過媽媽送來的食物再轉給一旁的父親。（路透）

史無前例大洪 傳250人失蹤

布雷特郡(Breathitt County)行政法官諾貝爾 (Jeffrey Noble)表示，由於暴雨和淹水，電話都打不通，主要道路也無法通行，他聽說約有250人失蹤，死亡人數仍不明。

諾貝爾指出：「我聽過百年洪水，但當前情況不僅於此，在肯州史中，本郡從未見過這般景象。」

諾特郡(Knott County)驗屍官華森(Corey Watson)29日表示，該郡14人罹難，還有很多人下落不明。

貝希爾表示，這陣暴風雨半夜襲擊，許多人在夜夢中被水捲走，因為很多房屋整棟被沖走。這是肯州史上最嚴重的洪災。

貝希爾說，這一連串的暴風雨帶來的洪水還沒到最高峰，對州民造成的損害難以估量，也前所未見；他28日早上宣布洪災數郡進入緊急狀態。拜登總統也宣布肯州為災區。