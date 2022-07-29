家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

康乃狄克州丹伯里市27日發生一起人倫慘劇，一名36歲婦女疑似殺害其三名子女後上吊自殺。（美聯社）

康乃狄克州27日發生家庭悲劇，根據警方初步調查，一名婦女疑似在家勒死三名年幼子女後於後院上吊自殺；警方目前仍在進一步調查該案。

丹伯里市(Danbury)警察 局警監威廉 斯(Mark Williams)已證實三名死亡兒童分別為五歲男童喬納爾·潘瓊(Jonael Panjon)、10歲女童喬斯琳·潘瓊(Joselyn Panjon)、12歲男童朱尼爾·潘瓊(Junior Panjon)；他們的母親是36歲的索尼婭·洛哈(Sonia Loja)。

威廉斯在警局的臉書專頁發文指出，「初步調查顯示洛哈女士勒斃她的三個小孩後自殺」但威廉斯特別強調，調查目前仍在進行中。

根據貼文消息，警方抵達時，同住在該住宅的另外兩名成年人不在現場。

康州地方電視台WFSB報導，警察局長萊登豪爾(Patrick Ridenhour)透露，警方在住宅內發現三名已經死亡的小孩，並在後院的棚子內找到他們的母親；萊登豪爾表示當時一名情緒激動的男子撥打911電話通報。

丹伯里公立學校教育局 長沃斯頓(Kevin Walston)證實其中兩名兒童是該學區的學生。

沃斯頓發布聲明表示：「因暴力而失去孩子在我們國家變得普遍，像這樣的事件正凸顯出社區面臨的挑戰，特別是圍繞著心理健康的議題。」

警方指出，當局多個機構正在協助死者親友，包括市長辦公室、警察局、衛生局、教育機構、緊急管理機構，以及當地醫院Nuvance Health。