夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

國防部承包商員工普里莫斯夫妻冒用過世嬰兒身分數十年。（美聯社）

根據檀香山聯邦法庭紀錄，一名美國國防部 承包商員工普里莫斯(Walter Glenn Primrose)與其妻子格溫•莫里森(Gwynn Darle Morrison)冒用德州 過世嬰孩身分數十年，被控盜用身分和共謀犯罪；值得注意的是，兩人還有身穿蘇聯情報機構國安會(KGB)的制服舊照，因此22日遭逮捕後，檢察官 要求不得保釋。

美聯社報導，據報年近70歲的普里莫斯和莫里森分別冒用福特(Bobby Edward Fort)和裘莉•蒙塔格(Julie Lyn Montague)的名字生活數十年，22日在歐胡島(Oahu)卡波雷(Kapolei)遭逮捕，並被控身分盜竊重罪、串謀犯罪和護照填表不實。

檢察官要求拘押兩人且不得保釋，此舉顯示此案不只是欺瞞政府以取得駕照、護照和國防部證件那麼簡單。

聯邦助理檢察官穆勒克(Thomas Muehleck)表示，普里莫斯持有美國海岸警衛隊(U.S. Coast Guard)的秘密安全許可(security clearance)，而且身為國防部承包商，舊照卻顯示他與妻子穿過KGB制服。

穆勒克指出，莫里森的一名「密切合作對象」表示，莫里森在蘇聯時期住過羅馬尼亞。

檢察官表示，萬一兩人獲釋，有很高的逃亡風險；檢察官也指出，普里莫斯在海岸警衛隊時擔任航空電子設備的電機技術人員，相當擅於祕密通聯的技術。

穆勒克表示，據信這對夫妻還有其他化名。

這對夫妻的律師拒絕評論；保釋聽審會28日將在美國地區法院展開。

根據法庭文件，普里莫斯和莫里森1955年出生，兩人在德州牛港市(Port Lavaca)一起念完高中，再一起讀斯蒂芬奧斯汀州立大學(Stephen F. Austin University)；他們在1980年結婚。

法庭文件並未說明為何這對夫妻1987年要冒用比他們小逾10歲的已逝孩童身分。