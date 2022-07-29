我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

印州監獄男囚行賄取得鑰匙 性侵數十女囚

記者張聲肇／綜合報導
印第安納州一所監獄爆發男囚賄賂獄警取得鑰匙，闖入性侵女囚，28名受害人分兩批興訟。 (Getty Images)
印第安納州一所監獄爆發男囚賄賂獄警取得鑰匙，闖入性侵女囚，28名受害人分兩批興訟。 (Getty Images)

印第安納州一所監獄爆發男囚賄賂獄警，取得女監鑰匙，趁夜蒙面闖入性侵女囚並施暴案，28名受害人分兩批興訟，控告警長及監獄管理人；但警方則稱女囚說法有矛盾之處，似「有系統地」編造當夜情形，以獲得民事賠償。

八名原告25日向印第安納州南區聯邦法院提出告訴，稱去年10月她們在傑佛遜維爾(Jeffersonville)的克拉克郡監獄(Clark County Jail)經歷了「恐怖之夜」；另有20名女囚6月同樣把郡警局長諾爾(Jamey Noel)、前監獄管理人羅益(David Lowe)等人列為被告，要他們為去年10月23日晚上到天亮那段恐怖經歷負責。這20名原告中，至少兩人被強暴。

訴狀指出，羅益把關女性囚犯名為「Pod 4」的禁區鑰匙交給兩名男囚，換取1000元。這兩名男囚加上其他幾名男囚得以進入女囚區，對28名原告等女囚連續好幾個小時「攻擊、騷擾、威脅、威嚇、強暴，造成重大的肢體及精神傷害」。

訴狀說，監獄官員握有整個過程的現場錄影及錄音檔，男性嫌犯臉部遮掩，因此無法辨認，但威脅受害人，不准按緊急鈴求救；過程中，許多女囚甚至躲到毯子下或浴室以及其他黑暗角落。

訴狀寫道，「最不可思議的是，儘管監獄多處都看得到監視錄影器錄下的鏡頭，看著男囚進入女囚區，且多名男囚涉案、好幾十名女囚在很長一段時間遭暴行，整個晚上卻沒有獄卒出面救助原告及其他受害人。」

警長律師魏爾德(Larry Wilder)27日說整個事件是「單一個混蛋監獄官員不可預見的犯罪行為導致」，10月24日早上一名受害女囚的律師通知獄方後，監獄主管得知此事，羅益在24小時內就被開除，40小時內被逮捕。

羅益被控幫助犯罪(促成或造成脫逃)等兩項重罪，加上違法讓囚犯通行無阻輕罪，將於11月受審。

警方說，調查發現，受害人供詞與她們民事訴訟訴狀所稱，有互相矛盾之處，甚至「有系統地」編造當夜故事主軸，以便獲得民事賠償。

八名受害人的代表律師瓦格納(Stephen Wagner)說，她們曾受到威脅，一直都「惶恐不安」，而獄方絲毫不表同情，「一開始會不敢講實話，不難理解」。

監獄 印第安納州 性侵

上一則

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

下一則

小小廚神展現超齡抗壓 朱如茵看自己：尷尬→幸運

延伸閱讀

印州男囚賄賂獄警奪鑰匙 騷擾強暴28女囚 警方：疑編造

印州男囚賄賂獄警奪鑰匙 騷擾強暴28女囚 警方：疑編造
拿到鑰匙打開槍櫃 印州6歲男童開槍射死5歲妹妹 父母被捕

拿到鑰匙打開槍櫃 印州6歲男童開槍射死5歲妹妹 父母被捕
賊闖空門 性侵78歲嬤 判刑8年上訴遭駁回

賊闖空門 性侵78歲嬤 判刑8年上訴遭駁回
日本「淫殺魔」性侵近百少女 還把犯罪生涯寫成自傳

日本「淫殺魔」性侵近百少女 還把犯罪生涯寫成自傳

熱門新聞

拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58
波洛西可能8月訪台，如果成行，將是25年來首位訪台的現任眾院議長。（美聯社）

中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應

2022-07-21 23:02

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」