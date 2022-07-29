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曼欽不擋了 參院民主黨推出史上最激進3690億氣候法案

記者張大仁、顏伶如／綜合報導
一人擋全案的民主黨參議員曼欽，戲劇性地與國會多數黨領袖舒默達成協議，同意讓包括氣候、健保等法案一起包裹放行。（Getty Images)
一人擋全案的民主黨參議員曼欽，戲劇性地與國會多數黨領袖舒默達成協議，同意讓包括氣候、健保等法案一起包裹放行。（Getty Images)

聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和同為民主黨籍的參議員曼欽(Joe Manchin)27日晚宣布達成期待已久的協商方案，將投資數千億元以應對氣候變遷和推動潔淨能源計畫；拜登總統28日表示，民主黨正在國會推動的健保、稅改以及對抗氣候變遷包裹法案堪稱美國「向前邁進一大步」。

這項長達725頁的法案被稱為「2022年減少通膨法案」，為氣候和潔淨能源條款提供3690億元，這是美國國會史上最激進的氣候投資法案。根據該協商法案的摘要，在2030年前將美國的碳排放量削減約40%。

整體而言，剛通過協商的包裹法案將在未來十年間，透過對大型企業、對沖基金持有人增稅、加強國稅局(IRS)追稅功能以及降低聯邦政府的藥價開銷，累計創造7390億元稅收。其中3690億元經費將用在能源及對抗氣候變遷的倡議行動，另外有640億將做為三年之間延長健保保費補助之用，最後3060億則將用來降低聯邦預算赤字。

在參院兩黨50對50表決中持有關鍵中間派搖擺票的曼欽，主張法案範圍必須限定於控制處方藥價及健保補助，還表示在更了解7月通膨數據前，他不會支持任何氣候條款。但27日卻突然同意讓稅務改革、能源及環保條款也一併納入。曼欽28日表示，願意支持包裹法案是因為協議內容不會造成通膨惡化，與舒默的對話也仍在進行。

參院將於下周對這項協商法案進行投票，之後再提交民主黨控制的眾院。

兩黨在參院各占50席的形勢下，民主黨若要讓法案通過立法，投票時一票都不能少。與曼欽同屬中間派的亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)是否支持協議結果，她28日拒絕說明立場。

拜登總統對此表示，協議中能源項目的稅收抵免和投資將創造數千個新工作崗位並有助於降低能源成本，希望參院盡快推進立法。

總統誓言到2030年將美國的溫室氣體排放量從2005年水平減少50%到52%，並在本世紀中葉實現淨零排放。

拜登在聲明中表示，「這是美國人民一直在等待的行動」，「它解決了當今的問題：高昂的醫療保健成本和總體通貨膨脹，以及對我們未來能源安全的投資」。

參院多數黨領袖舒默終於與一直阻擋拜登氣候法案的參議員曼欽達成協議，將一併通過數個...
參院多數黨領袖舒默終於與一直阻擋拜登氣候法案的參議員曼欽達成協議，將一併通過數個抵抗通膨的法案，讓高達千億的預算可以過關。（歐新社）

參院 民主黨 曼欽

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