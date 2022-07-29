高盛等5金融機構不挺煤業 西維吉尼亞州斷絕生意往來

西維吉尼亞州宣布，由於高盛和摩根大通等五家主要金融機構不支持煤炭業，將禁止這些機構與該州開展業務。圖為西維州的一家煤礦。(路透)

西維吉尼亞州 財政廳長摩爾(Riley Moore)28日上午宣布，高盛 (Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)、摩根‧史坦利(Morgan Stanley)、富國銀行(Wells Fargo)和全球最大資產管理集團貝萊德(BlackRock)將被禁止與該州有生意往來，因為這五大金融機構不支持該州經濟命脈：煤業。

這是美國首次有州政府基於反對企業要減少溫室氣體排放，而與華爾街大企業終止銀行關係。

西維州 今年實施一項摩爾提出的法案，即一旦金融企業被發現在「抵制」化石燃料，州財務長便有權禁止該金融企業與西維州交易。

摩爾6月發函給六大金融公司，告知其可能禁止與西維州做生意，並給予45天期限回應；在這六間企業中，除了全美銀行集團(U.S. Bancorp)，西維州28日禁止其他五家銀行與該州往來。

就在摩爾宣布此消息前數小時，該州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)才意外宣布達成法案協議，要大幅擴大聯邦政府對再生能源的支持。

高盛、摩根大通、摩根‧史坦利、富國銀行均公開表示，他們將銳減對新碳計畫的金援，而貝萊德則是自2020年起，就開始減少碳公司的主動式管理控股。這類減碳行動在華爾街日益常見，許多已遭摩爾禁止往來的大企業也誓言，要在未來數十年大幅降低碳排放與減少依賴化石燃料。

摩爾指出，全美銀行集團最後決定修改其環境與社會風險計畫，因此西維州未將其列入黑名單。

遭西維州禁止往來的部分金融機構尚與該州有合作關係，像是摩根大通仍與西維州公立大學系統有往來，還是西維州指定的25間銀行之一；摩爾表示，這些契約將在今年年底逐漸喊停，西維州會再尋找未針對碳產業的新服務機構。

摩根大通批西維州的決定短視近利、忽略現實，摩根‧史坦利和貝萊德均澄清未抵制能源公司，富國銀行不贊同此決定；高盛則尚未回應。

摩爾表示，新法律可解決西維州的州內衝突，這些金融機構收下化石燃料業賺的錢，又說要減少碳經費，顯然有利益衝突；摩爾拒絕透露他是否接受燃料化石燃料導致地球暖化的科學共識，但他說就算如此，他也有責任保護西維州人民的生計。