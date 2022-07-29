我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

抗衡中國 眾院跟進參院通過補助半導體業法案

編譯盧炯燊／綜合28日電
國會眾、參兩院均已通過通過鼓勵晶片業的法案，以便與中國抗衡。圖為商務部長雷蒙多在白宮出席一個振興晶片業主題的會議。(歐新社)
國會眾、參兩院均已通過通過鼓勵晶片業的法案，以便與中國抗衡。圖為商務部長雷蒙多在白宮出席一個振興晶片業主題的會議。(歐新社)

在聯邦參院通過「半導體及科學法案」(Chips and Science Act)次日，眾院也在28日以絕對多數通過立法補助國內半導體行業抗衡中國產品的挑戰；法案過關後，將送交拜登總統簽署成為法律。

法案其中一項條款，任何根據該法案獲得財政補助的半導體公司，不能在中國製造先進晶片。

眾院以243票對187票的絕對多票數，通過這個涉及2800億元的法案，其中有24名共和黨議員投支持票，被視為白宮一項重大的國內政策勝利。

拜登在白宮表示，眾院通過這個法案，將使汽車、電器、電腦更便宜，它將降低日常商品的成本，在全國範圍內創造高薪製造業工作崗位，同時加強美國在未來行業的領導地位。眾院投票時，他正在白宮與多位企業的首席執行長討論經濟問題。

該法案為半導體行業提供超過520億元補助及其他激勵措施，為在美國投資晶片工廠的公司提供25%減稅，這方面涉資240億元，在十年內增加各種研究項目的支出，約為2000億元，整個計畫為2800億元。

根據國會預算辦公室數據，在未來十年這個法案約會增加790億元赤字。

半導體業界歡迎有關法案，指有助加快落實一些投資方案。半導體公司SkyWater說會加速在美國設廠生產計畫。另一家公司GlobalFoundries稱，如果沒有法案，旗下公司不會在美國設廠。

在辯論法案期間，部分共和黨人認為法案對國家安全很重要，眾院外委會共和黨首席議員麥考爾(Michael McCaul)指出，在最先進晶片方面，美國目前過於依賴台灣，若中國試圖統一台灣，這可能會成為重大漏洞。

但大部分共和黨人認為，政府不應花費數百億元來補貼半導體行業，另外一些共和黨人批評法案對中國不夠強硬，共和黨領導人在建議投反對票時強調這一點，他們指中國對美國供應鏈構成威脅，但這個計畫不會有效應對這個重要挑戰。

在眾院投票前，中國外交部發言人趙立堅指出，美方不應為正常的科技和人文交流與合作設置障礙，更不應剝奪或破壞中國的正當發展權利。

眾院 共和黨 白宮

上一則

台式廚藝連結母女 朱如茵含淚看媽媽：謝謝對我那麼好

下一則

高盛等5金融機構不挺煤業 西維吉尼亞州斷絕生意往來

延伸閱讀

買電車可抵稅、裝熱泵可退款…民主黨推3690億氣候法案

買電車可抵稅、裝熱泵可退款…民主黨推3690億氣候法案
中國學者：波洛西若堅持訪台 將引爆新的台海危機

中國學者：波洛西若堅持訪台 將引爆新的台海危機
波洛西亞太行 訪台仍不確定 發言人不評論行程計畫

波洛西亞太行 訪台仍不確定 發言人不評論行程計畫
拜習通話 各自表述台灣問題立場 共識安排實體會面

拜習通話 各自表述台灣問題立場 共識安排實體會面

熱門新聞

拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58
波洛西可能8月訪台，如果成行，將是25年來首位訪台的現任眾院議長。（美聯社）

中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應

2022-07-21 23:02

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」