抗衡中國 眾院跟進參院通過補助半導體業法案

國會眾、參兩院均已通過通過鼓勵晶片業的法案，以便與中國抗衡。圖為商務部長雷蒙多在白宮出席一個振興晶片業主題的會議。(歐新社)

在聯邦參院通過「半導體及科學法案」(Chips and Science Act)次日，眾院 也在28日以絕對多數通過立法補助國內半導體行業抗衡中國產品的挑戰；法案過關後，將送交拜登總統簽署成為法律。

法案其中一項條款，任何根據該法案獲得財政補助的半導體公司，不能在中國製造先進晶片。

眾院以243票對187票的絕對多票數，通過這個涉及2800億元的法案，其中有24名共和黨 議員投支持票，被視為白宮 一項重大的國內政策勝利。

拜登在白宮表示，眾院通過這個法案，將使汽車、電器、電腦更便宜，它將降低日常商品的成本，在全國範圍內創造高薪製造業工作崗位，同時加強美國在未來行業的領導地位。眾院投票時，他正在白宮與多位企業的首席執行長討論經濟問題。

該法案為半導體行業提供超過520億元補助及其他激勵措施，為在美國投資晶片工廠的公司提供25%減稅，這方面涉資240億元，在十年內增加各種研究項目的支出，約為2000億元，整個計畫為2800億元。

根據國會預算辦公室數據，在未來十年這個法案約會增加790億元赤字。

半導體業界歡迎有關法案，指有助加快落實一些投資方案。半導體公司SkyWater說會加速在美國設廠生產計畫。另一家公司GlobalFoundries稱，如果沒有法案，旗下公司不會在美國設廠。

在辯論法案期間，部分共和黨人認為法案對國家安全很重要，眾院外委會共和黨首席議員麥考爾(Michael McCaul)指出，在最先進晶片方面，美國目前過於依賴台灣，若中國試圖統一台灣，這可能會成為重大漏洞。

但大部分共和黨人認為，政府不應花費數百億元來補貼半導體行業，另外一些共和黨人批評法案對中國不夠強硬，共和黨領導人在建議投反對票時強調這一點，他們指中國對美國供應鏈構成威脅，但這個計畫不會有效應對這個重要挑戰。

在眾院投票前，中國外交部發言人趙立堅指出，美方不應為正常的科技和人文交流與合作設置障礙，更不應剝奪或破壞中國的正當發展權利。