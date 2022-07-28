1換2 美提議與俄換囚 讓WNBA球星格林納回家

被俄國以攜帶禁藥為名囚禁審判的美國女子職籃球星格林納，可望透過換囚方式返回美國。（美聯社）

國務卿布林肯 (Antony Blinken)27日表示，美國已向俄羅斯 提議，希望把被拘留俄羅斯的美國女子職籃(WNBA)球星格林納(Brittney Griner)和密西根州企業主管惠蘭(Paul Whelan)帶回家；布林肯未公開提議細節，但知情人士表示，美國政府提議用已被定罪的俄羅斯軍火商布特(Viktor Bout)換回惠蘭和格林納。

美國國務卿布林肯27日突然宣布，美國考慮與俄國換囚，他將在近日與俄國討論此事。 （Getty Images)

布林肯還表示，他希望與俄羅斯外長進行自俄羅斯入侵烏克蘭 以來的首次對話，討論此項協議和其他事宜。

這個說法與美國之前的政策大相徑庭。布林肯若與俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)通電話，將是兩人自2月15日以來的首次談話，當時大約在俄羅斯入侵烏克蘭前一周。

布林肯說：「我們幾周前提出實質性提案，以促使他們獲釋。政府已就該提案反覆直接溝通，我將利用這次對話親自跟進，希望達成解決方案。」白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)表示，「拜登總統及其團隊願採取非比尋常措施將他們帶回家。」

沈寂一段時間後，美方突然釋出拜登政府願意與俄國換囚，美國媒體推測美方可能同意以被美國羈押的俄國軍火商布特交換兩名美國人回國。（美聯社）

這是政府首次公開披露為確保格林納獲釋正採取具體行動。格林納2月在莫斯科機場因涉毒罪名被捕，27日甫於審判中出庭。目前尚不清楚此提議是否足以讓俄羅斯釋放兩位美國公民，但布林肯將提議公告周知，顯示讓格林納和惠蘭獲釋的壓力越來越大，政府決心要讓兩人回家。

白宮日益接受用「換囚」換回海外被囚美國人；被關在莫斯科的前企業主管瑞德(Trevor Reed)4月交換後獲釋，為政府帶來急需的宣傳勝利，雖彰顯此做法有其效益，但也讓白宮帶回格林納等人的壓力大增。官員指出，拜登總統與瑞德父母會面後，批准並簽署交換瑞德回美的協議。

官員表示，布林肯27日要求與拉夫洛夫重新通話，藉此取得俄方有關換囚提議的回覆是主因，但還有其他事情要談。布林肯表示，他還將與拉夫洛夫討論俄方遵守聯合國斡旋協議以釋出烏克蘭穀物的重要性，也將警告俄羅斯試圖吞併烏克蘭東部和南部部分地區的危險性。

布林肯說：「就我們關鍵優先事項向俄方傳達明確直接信息，是有用的。」

遭俄國以間諜罪囚禁的密西根州企業主管惠蘭(Paul Whelan)，有機會在美俄換囚行動中重返美國。（美聯社）

惠蘭2020年因間諜罪被俄羅斯判處16年徒刑，他及家人均力稱無辜；美政府譴責俄方指控不實。格林納過去5個月被俄羅斯拘留，她在法庭上承認自己2月抵達莫斯科時，行李中裝有含大麻油的vape電子煙，但她辯稱自己沒有犯意，是無意中裝入電子煙。若運輸毒品罪名成立，格林納將面臨最高十年監禁。