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「打了疫苗有差」拜登篩2次陰性 脫口罩啦

編譯陳韻涵／綜合27日電
拜登結束隔離。(美聯社)
拜登結束隔離。(美聯社)

經過五天隔離，感染新冠肺炎痊癒的拜登總統27日公開露面，他自述染疫症狀輕微，形同對疫苗和診療法效力的試驗；儘管全美確診數仍持續增加，拜登表示，新冠肺炎已可控制，呼籲民眾接種疫苗。

拜登表示，目前檢測已呈陰性，能夠恢復實體工作，「感覺良好」；他告訴聚集在白宮玫瑰花園的工作人員及記者說：「上帝保佑，我的症狀輕微，快速恢復，而且感覺良好。」

白宮醫生歐康納(Kevin O'Connor)稍早表示，拜登染疫痊癒後已分別在26日和27日採陰，無須隔離。

歐康納表示，79歲的拜登打過兩劑補強針，21日確診後沒有發燒，無須服用止痛藥，症狀基本上消除。

歐康納在每日備忘錄上寫道，「考量令人放心的因素，總統將不用再嚴守隔離措施。」

不過，拜登自染疫日起算十天內，靠近其他人仍須戴口罩

拜登他走上講台時摘下口罩。(美聯社)
拜登他走上講台時摘下口罩。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)呼籲確診者結束五天隔離後，仍要戴口罩五日，無論是在家或外出。

拜登步出白宮時有戴口罩，但他走上講台並與其他人距離很遠時便摘下口罩。

他說：「這是我們對抗新冠病毒的真實陳述，病毒沒有消失，甚至在我國造成病例增加，但染疫病歿人數自我就任以來已減少90%。」

拜登比較他與前總統川普染疫時的情況，川普2020年在疫苗問世前染疫，緊急住院治療三日。

拜登說： 「他(川普)病重，慶幸他康復了，我染疫時在白宮樓上工作，打了疫苗有差別。」

他認為接種補強針是不致病重的原因，呼籲國民上網登記免費寄到家的篩劑，並表示高風險病患可「輕易取得」輝瑞(Pfizer)的抗病毒藥物Paxlovid，「你不必當總統也能獲取治療方式」。

拜登 白宮 口罩

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