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美俄換囚關鍵 俄軍火商布特綽號「死亡商人」被判25年

記者胡玉立／綜合報導
拜登政府突然急轉彎，打算同意用羈押中的俄國軍火商布特，交換兩名在俄國囚禁的美國人回來。（美聯社）
拜登政府突然急轉彎，打算同意用羈押中的俄國軍火商布特，交換兩名在俄國囚禁的美國人回來。（美聯社）

美國政府打算釋放正在美國服刑的前蘇聯軍官布特(Viktor Bout)，交換被俄羅斯扣留的美國女子籃球明星格林納(Brittney Griner)與企業主管惠蘭(Paul Whelan)，也讓在2012年因謀害美國人被判刑25年監禁的「死亡商人」布特，再次成為關注的焦點。

布特當年被控罪名還包括獲取和出口防空導彈、為恐怖組織提供物資；這位俄羅斯軍火走私商生平，據稱正是2005年由尼可拉斯凱吉主演的好萊塢電影「軍火之王 」(Lord of War)的靈感來源。

克里姆林宮長期以來一直呼籲釋放布特，指責2012年對布特的判決「毫無根據和有偏見」。布特會說六種語言，他2008年在泰國被捕，那場行動是由美國緝毒人員主導；經過冗長的法庭訴訟，布特2010年被引渡到美國。

俄國軍火商布特被喬裝成哥倫比亞特工的美國幹員逮捕。圖為2009他在泰國監獄的檔案...
俄國軍火商布特被喬裝成哥倫比亞特工的美國幹員逮捕。圖為2009他在泰國監獄的檔案照片。(路透)

2012年布特在紐約被判刑時，曼哈頓美國檢察官巴拉拉 (Preet Bharara) 表示，「多年來，布特一直是國際武器販運頭號敵人，他為一些全球最暴力的衝突提供武器；最終他在美國法院被繩之以法，是因為他同意向公開宣稱致力殺害美國人的恐怖組織提供數量驚人的軍用級武器。」

那場審判主要著墨在布特向在哥倫比亞發動叛亂的游擊組織「哥倫比亞革命武裝力量」(Revolutionary Armed Forces of Colombia，FARC)提供武器。美國表示，這些武器的目的是殺死美國公民。該組織一直持續到2016年。

但布特的軍火貿易歷史實際上延伸得更遠；1990年代以來，他一直被控組建貨運飛機機隊，運送軍火到世界各個有衝突的地區，助長從利比亞到獅子山(Sierra Leone)和阿富汗的血腥衝突。有關他對利比亞販運軍火的指控，促使美國在2004年凍結他的美國資產、阻止任何美國交易。但布特始終堅持自己是無辜的；他聲稱自己只是物流供應商，經營合法事業。

據信布特50多歲，因護照和文件不同，年齡存在爭議；國際評估戰略中心(Assessment and Strategy Center)高級研究員法拉赫 (Douglas Farah)表示，「布特的早期生活是個謎。」

法拉赫與人合著了一本有關布特的書，他2007年告訴「瓊斯夫人」(Mother Jones)雜誌，布特1967年生於塔吉克，畢業於著名俄羅斯軍事情報學校「軍事外語學院」(Military Institute on Foreign Languages)。

2002年，布特在莫斯科接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問，否認所有指控，包括向神學士及凱達組織出售武器、向非洲叛亂分子提供物資並獲得血鑽石等；布特說：「我不害怕，我這輩子沒有做任何我應該害怕的事情。」

俄羅斯 尼可拉斯凱吉 阿富汗

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