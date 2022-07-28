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WNBA明星格林納在俄出庭：語言不通、糊塗簽一堆文件

編譯孫梁／綜合27日電
格林納聲稱她在莫斯科簽署的很多文件，是在沒有翻譯和律師陪同下簽署的。她在俄國可能面對十年的判刑。 （Getty Images)
格林納聲稱她在莫斯科簽署的很多文件，是在沒有翻譯和律師陪同下簽署的。她在俄國可能面對十年的判刑。 （Getty Images)

美國女籃名將布蘭妮·格林納(Brittney Griner)27日在俄羅斯法院出庭時表示，她無意將毒品帶進俄羅斯，今年2月17日在機場被攔下時，她被要求簽署多份文件，藉助手機的谷歌翻譯，仍對內容幾乎一無所知，後來手機被拿走，她在既無律師在場也沒人向她解釋權益的情況下，糊里糊塗地在文件上簽字。

俄羅斯當局稱在機場格林納的行李中發現大麻油，指控她走私大量毒品，2月被捕後一直在押，將面臨最多十年監禁。格林納說：「我至今不明白大麻油如何進入我的行李。」

格林納是趁國家女子籃球協會(WNBA)休賽期間到俄羅斯打球，她本月初認罪後，辯方希望法庭考慮從輕量刑；但美國國務院認為格林納是被非法拘禁，支持者呼籲釋放她，擔憂她可能成為俄羅斯入侵烏克蘭的政治棋子。

接近格林納的人說，認罪決定是格林納個人做出的，她與家人、律師和專家商量過，俄羅斯99%的刑事案最終被定罪，因此她要考慮一切可能性，包括可縮短刑期的認罪。

格林納聲稱她在莫斯科簽署的很多文件，是在沒有翻譯和律師陪同下簽署的。她在俄國可能...
格林納聲稱她在莫斯科簽署的很多文件，是在沒有翻譯和律師陪同下簽署的。她在俄國可能面對十年的判刑。（Getty Images)

格林納出庭作證當天，拜登政府提出換囚計畫，用已被定罪的武器掮客俄羅斯人布特(Viktor Bout)，交換格林納和被俄羅斯囚禁的美國人惠蘭(Paul Whelan)。

用在美服刑25年的布特換回格林納和惠蘭的計畫，今年初已開始討論，儘管司法部反對，但拜登總統表示支持後，司法部只能聽從。

格林納在莫斯科法院帶著手銬出庭，表示她在機場被要求簽署多份文件，但她看不懂，也沒人向她解釋，而俄羅斯的法律要求三小時內需向嫌疑人解釋個人權利，包括有權知道為何被質疑，和剛被捕就有權接洽辯護律師。

格林納作證說，她尊重俄羅斯的法律；辯護律師表示，格林納在機場被攔、被搜以及被捕都是不恰當的，「格林納強調從沒準備將大麻油帶到俄羅斯，她告訴法院，已將效力球隊所在的葉卡捷琳堡視為第二故鄉，珍惜在俄羅斯的時光」。

格林納27日是第六次出庭，與過去一樣，美國駐俄羅斯大使館臨時代辦伊莉莎白·魯德出席旁聽。律師表示，對格林納的審判預計下月初結束。

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