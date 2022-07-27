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拜登「症狀幾乎消失」最快周三復工 3大法案等他簽

編譯柯立偉／綜合26日電
新冠確診即將康復的拜登總統，26日參加國會晶片法案的視訊會議。(美聯社)
新冠確診即將康復的拜登總統，26日參加國會晶片法案的視訊會議。(美聯社)

拜登總統確診病隔離以來，就透過遠距辦公履行職責；白宮醫師歐康納(Kevin O'Connor)26日表示，25日晚間拜登服用了第五劑也是最後一劑Paxlovid後，症狀「幾乎完全解決」，所有生命體徵表現良好，只要27日核酸檢測陰性，就可以重返工作崗位。

隔離期間拜登仍心繫目前正在國會審議的三項可能扭轉民主黨政治劣勢的法案；自從基礎建設法案通過後，拜登政府的施政處處受限，加上大量大規模槍擊案、嬰兒配方奶短缺、通膨嚴重等問題連帶拉低拜登政府支持率；因此若醫療保險藥物法(Medicare drug bill)、500億元補貼半導體製造法案及保護同性婚姻的尊重婚姻法(Respect for Marriage Act)能順利通過，將有助拉抬民主黨低迷已久的頹勢。

新冠確診即將康復的拜登總統，26日參加國會晶片法案的視訊會議，聽取韓國SK集團會...
新冠確診即將康復的拜登總統，26日參加國會晶片法案的視訊會議，聽取韓國SK集團會長崔泰源(右)的意見。(美聯社)

三項法案中最值得注意的是醫療保險藥物法，雖然只涵蓋部分藥物，但卻是將近20年來國會首度以立法強制指定藥物的售價，同時並將平價醫療法案展延兩年，繼續補貼保險費以免受保人的負擔在通膨嚴重的當下突然飆升；由於兩黨議員及全國超過90%的民眾支持，醫療保險藥物法算是三個重大法案中最可能通過的一個。

其次則是攸關國家供應鏈安全的「晶片法案」，將為符合資格之全國各地的科學基金會提供500億元的補助協助開發晶片，一來降低美國對台灣晶片的依賴，二來也要趕上中國晶片開發的腳步。

第三項重大法案則是涉及民主黨與共和黨意識形態之爭的「尊重婚姻法」，原本各界預估由於民主黨在參議員沒有顯著優勢，這部法案就算通過眾院審議，也很難獲參院通過；然而，19日眾院全院表決中，這部法案不只獲得民主黨全員支持，還意外獲得47位共和黨議員的倒戈相挺，令兩黨領導人大感意外，再加上現已有五位共和黨聯邦參議員表態支持尊重婚姻法，無疑大大提升這部法案通過的可能。

醫療保險 拜登 民主黨

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