拜登「症狀幾乎消失」最快周三復工 3大法案等他簽

新冠確診即將康復的拜登總統，26日參加國會晶片法案的視訊會議。(美聯社)

自拜登 總統確診病隔離以來，就透過遠距辦公履行職責；白宮醫師歐康納(Kevin O'Connor)26日表示，25日晚間拜登服用了第五劑也是最後一劑Paxlovid後，症狀「幾乎完全解決」，所有生命體徵表現良好，只要27日核酸檢測陰性，就可以重返工作崗位。

隔離期間拜登仍心繫目前正在國會審議的三項可能扭轉民主黨 政治劣勢的法案；自從基礎建設法案通過後，拜登政府的施政處處受限，加上大量大規模槍擊案、嬰兒配方奶短缺、通膨嚴重等問題連帶拉低拜登政府支持率；因此若醫療保險 藥物法(Medicare drug bill)、500億元補貼半導體製造法案及保護同性婚姻的尊重婚姻法(Respect for Marriage Act)能順利通過，將有助拉抬民主黨低迷已久的頹勢。

新冠確診即將康復的拜登總統，26日參加國會晶片法案的視訊會議，聽取韓國SK集團會長崔泰源(右)的意見。(美聯社)

三項法案中最值得注意的是醫療保險藥物法，雖然只涵蓋部分藥物，但卻是將近20年來國會首度以立法強制指定藥物的售價，同時並將平價醫療法案展延兩年，繼續補貼保險費以免受保人的負擔在通膨嚴重的當下突然飆升；由於兩黨議員及全國超過90%的民眾支持，醫療保險藥物法算是三個重大法案中最可能通過的一個。

其次則是攸關國家供應鏈安全的「晶片法案」，將為符合資格之全國各地的科學基金會提供500億元的補助協助開發晶片，一來降低美國對台灣晶片的依賴，二來也要趕上中國晶片開發的腳步。

第三項重大法案則是涉及民主黨與共和黨意識形態之爭的「尊重婚姻法」，原本各界預估由於民主黨在參議員沒有顯著優勢，這部法案就算通過眾院審議，也很難獲參院通過；然而，19日眾院全院表決中，這部法案不只獲得民主黨全員支持，還意外獲得47位共和黨議員的倒戈相挺，令兩黨領導人大感意外，再加上現已有五位共和黨聯邦參議員表態支持尊重婚姻法，無疑大大提升這部法案通過的可能。