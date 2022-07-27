美第2季GDP恐繼續下滑 經濟學者稱還不到衰退

美國經濟輸出連續兩季下降，是否代表經濟已經開始衰退，學者看法不一。（美聯社）

紐約時報 報導，第二季國內生產毛額(GDP)恐連兩個月下滑，可能符合常見但非官方的衰退定義，不過多數經濟學者表示，美國收支、就業 成長等廣泛指標依舊強勁，加上許多數據仍不夠明確，因此認為美國尚不符合衰退的正式定義。

政府預計本周公布第二季GDP，且恐接連第一季的衰減後繼續下滑，這將符合衰退的非官方定義；不過多數經濟學者還不認為美國符合衰退的正式定義，只是這越來越難說，當前房市交易遽減，收支也開始難以跟上高通膨，裁員 數據也開始攀升。

國家經濟研究所(National Bureau of Economic Research)旗下的景氣循環認定委員會(Business Cycle Dating Committee)是裁定美國衰退始末的半正式機構，該委員會會在多數獨立經濟學者判定經濟衰退的至少一年後，才定義出衰退時間。

許多經濟學者同意衰退風險持續攀升，聯準會積極升息遏制通膨，造成股市大跌和房屋興建與交易驟減；借貸成本提高導致消費者支出放緩，也降低企業投資，進而使聘員減慢和裁員增加；這些都是經濟衰退的指標。

儘管如此，仍有許多重要指標顯示美國經濟依舊強勁，失業率低、就業成長穩健，而且整體美國家庭有很多存款和相對低的負債；這些都有助於美國遠離衰退，或至少延後衰退到來的時間。

何謂衰退？

根據國家經濟研究所定義，衰退是指整體經濟活動大幅降低，且維持數月。這表示衰退無法單以一、兩個產業來斷定，而且須造成長期重大影響，但此定義保留一些迴旋餘地。

經濟學者難以即時斷定當下是否處於經濟衰退，但事後來看卻一清二楚，這也是景氣循環認定委員會延後宣布的原因。

GDP當指標？

部分經濟學者認為，若以GDP當作衰退衡量指標有其問題，一來是單一產業大幅衰退，整體GDP也可能因此些微降低；二來是GDP數據會多次更新，第二季GDP最後甚至可能會些微成長。

商業部(Commerce Department)建議，判斷經濟是否衰退時可平均GDP和國內總收入(GDI)，而非單看其一指標。