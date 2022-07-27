我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

美第2季GDP恐繼續下滑 經濟學者稱還不到衰退

編譯郭宣含／綜合26日電
美國經濟輸出連續兩季下降，是否代表經濟已經開始衰退，學者看法不一。（美聯社）
美國經濟輸出連續兩季下降，是否代表經濟已經開始衰退，學者看法不一。（美聯社）

紐約時報報導，第二季國內生產毛額(GDP)恐連兩個月下滑，可能符合常見但非官方的衰退定義，不過多數經濟學者表示，美國收支、就業成長等廣泛指標依舊強勁，加上許多數據仍不夠明確，因此認為美國尚不符合衰退的正式定義。

政府預計本周公布第二季GDP，且恐接連第一季的衰減後繼續下滑，這將符合衰退的非官方定義；不過多數經濟學者還不認為美國符合衰退的正式定義，只是這越來越難說，當前房市交易遽減，收支也開始難以跟上高通膨，裁員數據也開始攀升。

國家經濟研究所(National Bureau of Economic Research)旗下的景氣循環認定委員會(Business Cycle Dating Committee)是裁定美國衰退始末的半正式機構，該委員會會在多數獨立經濟學者判定經濟衰退的至少一年後，才定義出衰退時間。

許多經濟學者同意衰退風險持續攀升，聯準會積極升息遏制通膨，造成股市大跌和房屋興建與交易驟減；借貸成本提高導致消費者支出放緩，也降低企業投資，進而使聘員減慢和裁員增加；這些都是經濟衰退的指標。

儘管如此，仍有許多重要指標顯示美國經濟依舊強勁，失業率低、就業成長穩健，而且整體美國家庭有很多存款和相對低的負債；這些都有助於美國遠離衰退，或至少延後衰退到來的時間。

何謂衰退？

根據國家經濟研究所定義，衰退是指整體經濟活動大幅降低，且維持數月。這表示衰退無法單以一、兩個產業來斷定，而且須造成長期重大影響，但此定義保留一些迴旋餘地。

經濟學者難以即時斷定當下是否處於經濟衰退，但事後來看卻一清二楚，這也是景氣循環認定委員會延後宣布的原因。

GDP當指標？

部分經濟學者認為，若以GDP當作衰退衡量指標有其問題，一來是單一產業大幅衰退，整體GDP也可能因此些微降低；二來是GDP數據會多次更新，第二季GDP最後甚至可能會些微成長。

商業部(Commerce Department)建議，判斷經濟是否衰退時可平均GDP和國內總收入(GDI)，而非單看其一指標。

就業 裁員 紐約時報

上一則

俄侵烏學教訓？美憂中「提早動手」1年半內強攻台

下一則

消費減少…多芬肥皂、班傑利冰淇淋轉嫁成本 漲價11%

延伸閱讀

拜登呼籲國會盡快通過晶片法案 稱中國正趕在美國前面

拜登呼籲國會盡快通過晶片法案 稱中國正趕在美國前面
民間消費變弱 台經院下修今年GDP至3.81%

民間消費變弱 台經院下修今年GDP至3.81%
醜陋的一周

醜陋的一周
貶不停 日經濟專家：日圓貶至140 人均GDP將被韓超越

貶不停 日經濟專家：日圓貶至140 人均GDP將被韓超越

熱門新聞

白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58
波洛西可能8月訪台，如果成行，將是25年來首位訪台的現任眾院議長。（美聯社）

中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應

2022-07-21 23:02

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間