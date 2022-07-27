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社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

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社安金明年4變革 每月多拿180元 未退休領取門檻變高

記者顏伶如／綜合報導
通膨率不斷上升，消費者信心指數繼續下降，錢越來越不夠用，明年的社安金及社安稅都可能跟著提高。（美聯社）
通膨率不斷上升，消費者信心指數繼續下降，錢越來越不夠用，明年的社安金及社安稅都可能跟著提高。（美聯社）

受到社會安全法自行調整的內規影響，社安金從2023年開始將有四大改變，例如生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)可能增加10.5%，完全退休年齡提高；另外，繳交社安稅(social security taxes)的薪資基線、退休民眾領取福利門檻都有調整。

生活成本調整幅度加大

生活成本調整讓退休民眾領取社安金增加，讓購買力追得上通貨膨脹導致的開銷增加。今年通膨一路走高，因此2023年起社安金可能增加約10.5%左右，目前平均每月領取1661元社安金的民眾，到時候每月約可多拿180元。

社安稅跟著薪資基線漲

勞工薪資收入所繳的社安稅有上限。2022年的工資繳稅限制(wage base limit)為14萬7000元，年收入超過這個基準，並不必繳額外的社安稅，退休人士收入高於門檻值，也不列入社安金福利計算。工資基線限制與全國平均工資指數(National Average Wage Index，NAWI)連動，2023年幾乎肯定調高，數額更多的收入2023年要繳交社安稅。

完全退休年齡多兩個月

社安金計畫剛推出時，完全退休年齡(full retirement age，FRA)為65歲，1983年通過修法之後，完全退休年齡逐漸調高。1956年出生的民眾，完全退休年齡為66歲又4個月，1957年及以後出生的民眾，完全退休年齡則為66歲又6個月。1958年出生民眾為66歲又8個月，1959年出生民眾為66歲10個月，1960年之後出生的民眾則為67歲，領取社安金時才能避免因為提前領取而金額縮水。

對於明年將屆滿66歲的民眾來說，要比今年屆滿66歲的同儕多等兩個月才能領取全額社安金。

有工作者調整福利門檻

退休民眾領取社安金時如果仍有薪水過高的工作，必須暫緩領取福利。這項規定只適用於尚未屆滿完全退休年齡的有工作民眾。退休民眾緩領福利的門檻定期調整，通膨高漲、工資大幅增加，使得老年人明年收入可望隨之增加，已退休與即將退休的民眾必須了解這項異動，好為2023年的退休計畫預做準備。

退休 社安金 福利

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