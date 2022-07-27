消費減少…多芬肥皂、班傑利冰淇淋轉嫁成本 漲價11%

多芬(Dove)肥皂、班傑利(Ben & Jerry's)冰淇淋，以及海爾曼(Hellmann)美乃滋都比去年同一季調漲11%，以彌補顧客消費減少2%的損失。(路透)

通貨膨漲對民生的衝擊繼續擴大，不儘多家零售業與食品業者調降獲利展望，凸顯出通膨高漲改變了消費者購物習慣，經濟研究聯合會(Conference Board)26日公布的調查結果也顯示，7月消費者信心指數 跌至一年半來最低，也引發經濟不穩定的隱憂。

沃爾瑪 (Walmart)日前警告投資 人獲利展望可能隨著物價上漲而縮水後，聯合利華(Unilever)也表示，隨著通膨高漲，消費者行為改變購物方式；此外，多芬(Dove)肥皂、班傑利(Ben & Jerry's)冰淇淋，以及海爾曼(Hellmann)美乃滋都比去年同一季調漲11%，以彌補顧客消費減少2%的損失，這也是連續第四季漲幅超過消費成長。

聯合利華提高今年銷售預估，但坦言利潤可能維持在低點，主因是受塑膠、棕櫚油、鋁等商品漲價影響，今年成本可能增加47億元，同比去年多三倍。

聯合利華表示，轉嫁漲價成本給消費者，可能讓顧客減少消費或改買便宜品牌，沃爾瑪也說明這股趨勢。

為了讓消費者繼續購買高價品牌，聯合利華上半年資加2億300萬元行銷預算，影響收益；聯合利華執行長喬安路(Alan Jope)說：「通膨持續的挑戰與全球宏觀經濟展望未明。」

但投資人相信，聯合利華可以度過經濟動盪時刻，其倫敦股價漲近3%。

沃爾瑪的股價盤前交易跌約9%，此零售巨頭警告，許多消費者改買利潤低的便宜產品，需要繼續減少未銷售庫存，說明通膨對經濟的影響，目標(Target)商店上月也提出類似警告。

另外，經濟研究聯合會26日公布7月消費者信心指數降2.7點至95.7，這是2021年2月以來新低，也是連續第三個月走跌，主因是擔憂高通膨與利率上漲影響消費，且第三季經濟成長可能放緩；經濟學者原本預估，消費者信心指數只會降至97.2。

6月新屋銷售也降至兩年多來新低，凸顯經濟脆弱，衰退風險高。

聯準會積極透過貨幣政策抑制通膨讓經濟冷卻，LPL Financial首席經濟學者羅奇(Jeffrey Roach)說：「消費者信心下降，表示經濟不穩。」