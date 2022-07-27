年賺7-12萬 中高所得家庭「通膨壓力最高」

通貨膨脹攀升，民眾越來越有感，負債的比率也明顯增加。（路透）

通膨形勢嚴峻，影響的並不只是收入較低的民眾，華爾街日報(WSJ)報導，就算是收入居全國前段班的中上階層，也無法免於通膨的壓力，且由於財富縮水首當其衝，救濟管道又少，導致他們的壓力，有時與低收入 者相比還有過之而無不及。

收入在中上的定義，是家庭所得在7萬5301元至12萬7300元者，其收入級距高於全國60%的家庭、但又低於最頂端的20%；這些民眾通常有份較優渥的工作，也擁有房產、股票 等資產，在新冠疫情期間是受益的一群人。

薪資成長不如低收入者

但是當財富縮水、通貨膨脹的時候，中上家庭往往有更深的感受：與持有股票最少的低收入階層不同，中上家庭會看到自己的股票價值不斷縮水，且低收入的工作薪資往往成長最大，失業時能領取救濟金甚至還高於工作所得。

而與收入頂層的人相比，中上家庭又無法無視於汽油、水電等漲幅最凶的開支；此外，在今年第一季期間，中上家庭持有的股票價值損失，比收入在他們之上的家庭還要多。

雖然低收入家庭受到通膨的衝擊最甚，但是美國銀行(Bank of America)經濟學者的報告指出，收入居全國40%至80%的中產及中上家庭，對通膨的「感覺」最為明顯。

紓困金 領的沒有比較多

中上家庭在新冠疫情期間難以取得較多的紓困金，因此從2020年第一季至今年第一季間，中上家庭的儲蓄增加額度僅略多於收入最低的家庭，也就是年收入步道2萬8400元、居全國最底端20%的家庭。

此外，中上家庭的債務總額在今年第一季增加2%，高於其他所有收入級距；諮詢商Morning Consult的數據則顯示，從去年6月到現在，年收入在10萬元至15萬元的家庭，其消費信心驟降幅度居所有收入級距之最。

德州華裔物理治療師余馬克(Mark Yu)就表示，他過去每個月可以存3000元，但是今年只剩下幾百元，到最近三個月，他的儲蓄額歸零；退休的醫師助理巴羅(Kern Barrow)則在上個月開始擔任租車公司鐘點駕駛，避免退休帳戶過快見底。

為了還清債務，平衡開支，還要寄更多錢回菲律賓老家，余馬克時常每周工作七天，每日工時甚至長達14小時；但是他說，依然對未來很樂觀。