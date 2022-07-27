我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

年賺7-12萬 中高所得家庭「通膨壓力最高」

編譯洪毅／綜合26日電
通貨膨脹攀升，民眾越來越有感，負債的比率也明顯增加。（路透）
通貨膨脹攀升，民眾越來越有感，負債的比率也明顯增加。（路透）

通膨形勢嚴峻，影響的並不只是收入較低的民眾，華爾街日報(WSJ)報導，就算是收入居全國前段班的中上階層，也無法免於通膨的壓力，且由於財富縮水首當其衝，救濟管道又少，導致他們的壓力，有時與低收入者相比還有過之而無不及。

收入在中上的定義，是家庭所得在7萬5301元至12萬7300元者，其收入級距高於全國60%的家庭、但又低於最頂端的20%；這些民眾通常有份較優渥的工作，也擁有房產、股票等資產，在新冠疫情期間是受益的一群人。

薪資成長不如低收入者

但是當財富縮水、通貨膨脹的時候，中上家庭往往有更深的感受：與持有股票最少的低收入階層不同，中上家庭會看到自己的股票價值不斷縮水，且低收入的工作薪資往往成長最大，失業時能領取救濟金甚至還高於工作所得。

而與收入頂層的人相比，中上家庭又無法無視於汽油、水電等漲幅最凶的開支；此外，在今年第一季期間，中上家庭持有的股票價值損失，比收入在他們之上的家庭還要多。

雖然低收入家庭受到通膨的衝擊最甚，但是美國銀行(Bank of America)經濟學者的報告指出，收入居全國40%至80%的中產及中上家庭，對通膨的「感覺」最為明顯。

紓困金領的沒有比較多

中上家庭在新冠疫情期間難以取得較多的紓困金，因此從2020年第一季至今年第一季間，中上家庭的儲蓄增加額度僅略多於收入最低的家庭，也就是年收入步道2萬8400元、居全國最底端20%的家庭。

此外，中上家庭的債務總額在今年第一季增加2%，高於其他所有收入級距；諮詢商Morning Consult的數據則顯示，從去年6月到現在，年收入在10萬元至15萬元的家庭，其消費信心驟降幅度居所有收入級距之最。

德州華裔物理治療師余馬克(Mark Yu)就表示，他過去每個月可以存3000元，但是今年只剩下幾百元，到最近三個月，他的儲蓄額歸零；退休的醫師助理巴羅(Kern Barrow)則在上個月開始擔任租車公司鐘點駕駛，避免退休帳戶過快見底。

為了還清債務，平衡開支，還要寄更多錢回菲律賓老家，余馬克時常每周工作七天，每日工時甚至長達14小時；但是他說，依然對未來很樂觀。

低收入 股票 紓困金

上一則

消費減少…多芬肥皂、班傑利冰淇淋轉嫁成本 漲價11%

下一則

社安金明年4變革 每月多拿180元 未退休領取門檻變高

延伸閱讀

通膨有感 近4成美國人無法再存錢 入不敷出者暴增

通膨有感 近4成美國人無法再存錢 入不敷出者暴增
三度下修今年全球經濟表現 IMF：壓倒性地偏向續走下坡

三度下修今年全球經濟表現 IMF：壓倒性地偏向續走下坡
美中印拖累 IMF再度下修經濟成長預估：黯淡更加不確定

美中印拖累 IMF再度下修經濟成長預估：黯淡更加不確定
醜陋的一周

醜陋的一周

熱門新聞

白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58
波洛西可能8月訪台，如果成行，將是25年來首位訪台的現任眾院議長。（美聯社）

中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應

2022-07-21 23:02

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間