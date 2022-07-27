IMF警告：全球經濟恐很快到達衰退邊緣

物價攀升衝擊，在華府的國際貨幣基金組織26日調降全球2022年度經濟成長率至3.2%，明年也下調至2.9%，分別較4月下修0.4與0.7個百分點。(美聯社)

國際貨幣基金組織(IMF)26日警告，在美國、中國和歐洲在危機衝撞下的經濟放緩情況比預期更嚴重，全球經濟可能很快就會處於衰退邊緣。

IMF在世界經濟展望(World Economic Outlook)更新報告中指出，近幾個月來，烏克蘭戰爭、通貨膨脹 和疫情重新流行為各大洲帶來痛苦之際，經濟前景顯著暗淡；若威脅繼續加劇，世界經濟將面臨自1970年全球嚴重滯脹時期以來最疲軟的一年。

IMF首席經濟學家古林查斯(Pierre-Olivier Gourinchas)在報告附帶的文章中寫道：「世界可能很快就會處在全球衰退邊緣，距上次衰退只有兩年時間。」簡言之，全球經濟前景「越來越黯淡」。

不過，古林查斯在記者會上表示，即使美國經濟第二季度萎縮，IMF目前並未預測美國整體陷入衰退。

IMF將全球增長預測從4月分預測下調，預計2022年產出將從去年的6.1%降至3.2%。隨著各國央行提高利率以冷卻經濟來抑制通貨膨脹，預計明年增長將進一步放緩。

與此同時，IMF指出，通貨膨脹上升比其今年稍早預計來得更快更廣；它現在預計富國通膨上漲6.6%，新興市場 和發展中經濟體上漲9.5%。

IMF還警告，美聯準會 加息可能出現另一問題：投資者湧入可提供豐厚回報的國債，更高利率將進一步加強美元；美元升值，將使新興市場以當地貨幣購買進口商品變得更貴，新興市場通膨可能擴大。已在努力應對糧食危機的窮國，因穀物和食用油出口遭俄烏戰爭中斷，助長食品成本飆升，飢荒和社會動盪前景令人擔憂。IMF表示，「前景面臨的風險，極其不利。」

全球當前面臨的經濟風暴，是美國消費者購買力下降、俄烏戰爭影響歐洲經濟、中國房地產危機、以及北京繼續採取嚴厲封鎖措施遏制新冠疫情爆發等造成的結果。

IMF強調，其預測存在很大不確定性，也可能出現更多下降趨勢；迫在眉睫的威脅包括：俄羅斯可能突然關閉流向歐洲的天然氣、通貨膨脹頑固持續、中國更廣泛封鎖等等。古林查斯表示，「這種情況下，美國和歐元區明年增長接近於零，對世界其他地區產生負面連鎖反應。」

據IMF報告，全球經濟衰退可能性正在上升。七大工業國集團開始衰退的可能性接近15%，是通常水平的四倍。

與此同時，IMF部分指標顯示，美國已處於「技術性」衰退；據IMF定義，這是指連續兩個季度負增長。預計28日發布數據顯示，美國經濟2022年第二季度幾乎沒有增長，甚至可能出現萎縮。

古林查斯認為，聯準會試圖設計的「軟著陸」，即在不引發衰退情況下讓經濟足夠降溫，很難實現。隨著勞動力市場降溫，即使是很小「衝擊」也可能使經濟陷入衰退。他說：「目前處境顯示，美國經濟避免衰退的可能性其實非常小。」

聯準會預計27日宣布加息四分之三個百分點；政策制定者表示，為遏制通貨膨脹，全年可望進一步升息。