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前駙馬庫許納 自爆在白宮曾罹癌 瞞岳父

記者顏伶如╱綜合報導
圖為庫許納與伊凡卡夫婦，20日在紐約市參加伊凡卡的母親伊凡娜的追思儀式。(路透)
圖為庫許納與伊凡卡夫婦，20日在紐約市參加伊凡卡的母親伊凡娜的追思儀式。(路透)

白宮資深顧問、川普女婿庫許納(Jared Kushner)下個月將出版的回憶錄裡透露，在川普白宮服務期間曾悄悄地對抗甲狀腺癌，動手術割除一塊位於喉部的腫瘤；41歲的庫許納在書中表示，罹癌消息除了對媒體封鎖消息，也對岳父保密。

庫許納新書「打破歷史：白宮回憶錄」(Breaking History: A White House Memoir)訂於8月23日出版。川普任內許多重大施政均由庫許納負責。

庫許納在新書第37章寫道，2019年10月美中貿易談判期間得知自己可能得了癌症。當時談判結果為雙方達成第一階段(phase one)協議，同意避開關稅。

書中指出：「跟中國的貿易談判正在緊鑼密鼓進行的同時，我則要面對突如其來的私人問題，內心充滿害怕。」

庫許納在書中表示，準備前往德州出席路易威登(Louis Vuitton)工廠開工儀式的當天早晨，被川普任內的白宮醫師康利(Sean Conley)拉到空軍一號專機的醫護間裡。康利對庫許納說，收到華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)的檢測報告，「看來你得了癌症，我們在馬上安排開刀日期」。

庫許納指出，第二天早上把罹癌消息告知妻子、川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)，要她不用擔心，「不管狀況如何，我們會找到解決辦法」。書中寫道，伊凡卡後來與庫許納一同跟康利開會，與庫許納私交甚篤的白宮西廂助理貝寇維茲(Avi Berkowitz)也參加了會議。

回憶錄中指出，紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospita)醫師法賀(Thomas Fahey)診斷認為，庫許納喉部出現一塊異常增長的腫瘤，必須移除，手術日期排在感恩節之前最後一個周五，如此以來便可盡量縮短請假天數。他在書中寫道：「我請假可能並未引起外界注意，這正是我想要的。」

庫許納指出，在整個白宮裡，罹癌消息只透露給妻子、寇維茲、川普副助理魯納(Cassidy M. Luna)、代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)，甚至沒有告訴川普。

不過，川普還是知道了。

書中寫道，手術前一天被川普叫進橢圓形辦公室，川普詢問「要動手術會不會緊張？」庫許納寫道，詢問川普如何得知消息，川普回答：「我是總統，我什麼都知道」。

庫許納在書中同時寫道，每天晚上就寢前，會特地花時間到孩子房間裡，看著已經沉睡的兒女，「我覺得很愧疚，因為前幾年忙於他務，在孩子成長過程中缺席」。他指出，罹癌之後對自己許下承諾，一旦白宮工作結束，就要好好把之前空缺的時間補償給孩子們。

庫許納 川普 白宮

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