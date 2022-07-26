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「給我錢否則毀掉你」性勒索猖獗 名人、富豪求助律師

編譯徐薏茹╱綜合25日電

「內幕新聞」(Insider)網站報導，不少富商、運動明星及好萊塢名人遭曾與他們發生性關係的年輕女子勒索上萬元，以作為其桃色醜聞的封口費，導致近幾年愈來愈多名人、富豪轉而求助於律師對抗「性勒索」。

幾位紐約與洛杉磯的名律師向「內幕新聞」透露，近幾年富有客戶聘請律師回擊性敲詐比以往更頻繁；洛杉磯名人律師布萊兒•伯克(Blair Berk)說：「過去20年相關案件有顯著增長，但過去五、六年似乎爆炸性成長。」「一般情況下，這些有錢的客戶顯然沒有不當行為。」

曼哈頓檢察官薩蘭德(Jeremy Saland)以他最近處理的案子為例指出，一名紐約企業的執行長在網站上遇到一名女子，他花費約4萬元送禮給該女，不料該名女子不久後表示自己其實未成年，並威脅要在社群媒體公開該執行長的姓名，女子傳訊息表示：「我要毀了你和你的事業。」

這位執行長甚至不知道女子的真名。

薩蘭德表示類似的案例愈來愈普遍，「總是上演同樣的戲碼：給我錢，否則我就要毀掉你、你的婚姻、事業。」他警告這種行為已經是犯罪。

該執行長雇用薩蘭德、私家偵探、前紐約市警探魏斯伯格(Herman Weisberg)等人，花費數萬元調查這名女子的背景，發現她染有毒癮並與一名男性同居，薩蘭德等人威脅要報警，該女子才打消性勒索計畫。

有相關經驗的律師與調查員指出，這些被性勒索的富人通常願意支付大筆金錢解決了事，而不願報警。

洛杉磯律師夏恩•霍利(Shawn Holley)指出，客戶通常被勒索七位數的金額，她認為最好的結局是以較低的五位數金額達成庭外和解。

偶爾這些名人客戶會想要反擊，但由於擔心會對他們的名聲造成無法挽回的損害，最終多會放棄。

律師還透露，洛杉磯大部分的受害者多為名人，曼哈頓地區的受害者則多為大眾不知其姓名的企業高層。

洛杉磯 曼哈頓 社群媒體

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