查克柏格夫婦賣金山豪宅 轉手翻三倍破紀錄

根據地產資料，臉書創辦人查克柏格與妻子普希拉．陳(右)，以聯合創立的uy慈善組織「陳和祖克柏基金會」(Chan Zuckerberg Initiative)之名，以3100萬元出售位於舊金山的豪宅。(美聯社)

臉書(Facebook)創辦人查克柏格 (Mark Zuckerberg)位於舊金山 的豪宅以3100萬元成功脫手，相比查克柏格10年前以1000萬元買下的價格，該豪宅的身價如今已翻了三倍；不論是賣價或轉手價差，查克柏格豪宅的交易都破了當地不動產交易的紀錄。

房地產雜誌「The Real Deal」指出，根據7月1日成交公布的資料顯示，買賣契約引用的稅務評估計算，查克柏格位於多洛雷斯公園(Dolores Park)、自由山莊(Liberty Hills)21號豪宅的售價是今年目前為止最貴的房產；此前賣最貴的不動產，是前總統雷根時代的國務卿舒茲(George Shultz)所持有，上周以2900萬元賣出。

Meta官方及查克柏格都沒有進一步回應關於出售或是房屋本身的細節，目前只知道該棟房屋占地7200平方呎，並曾在2016年大幅裝修過；當時查克柏格大修房屋時還曾引起附近鄰居不滿，指查克柏格為加裝保安系統而排擠附近的停車位。

加州一直是富人最愛的州，富比世(Forbes)表示，由於科技業蓬勃發展，包含舊金山、矽谷等地因此成為高科技人才聚集地，因而使當地地價水漲船高；除了查克柏格以外，矽谷富豪、印度裔企業家科斯拉(Vinod Khosla)也在當地置有房地產；與科斯拉同為「昇陽電腦」(Sun Microsystems)創辦人之一的麥尼利(Scott McNealy)也是他們的鄰居，不過他在此地買房的目的是投資，其位於舊金山半島的房產目前正以5400萬元的價格求售。

除了剛售出的3100萬豪宅外，查克柏格據悉還在太浩湖(Lake Tahoe)內華達州一側擁有一棟價值5900萬元的房子，在夏威夷州 可愛島(Kauai)也擁有1500英畝的土地；他所擁有夏威夷土地數量，已比可愛島政府所擁有的975英畝還多；雖然透過「查克柏格可愛島社區基金」向可愛島上各類非營利機構投入數百萬元，但有部分人士認為，無論捐款多少金額，也無法補償他們在可愛島大量購地對當地居民帶來的困擾。