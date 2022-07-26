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馬斯克駁斥偷吃布林妻 秀兩人合照證明沒絕交

編譯陳韻涵／綜合25日電
在華爾街日報刊出馬斯克（左)疑似緋聞後，馬斯克隨後在推特上發布一張他和布林在派對上的合照，否認傳言。（取自馬斯克推特)
在華爾街日報刊出馬斯克（左)疑似緋聞後，馬斯克隨後在推特上發布一張他和布林在派對上的合照，否認傳言。（取自馬斯克推特)

電動車特斯拉(Tesla)創辦人、世界首富馬斯克(Elon Musk)25日在推特(Twitter)發文，回應「華爾街日報」(WSJ)獨家報導他與網路巨擘谷歌(Google)共同創辦人布林(Sergey Brin)的妻子不倫，導致布林夫婦離婚的消息；馬斯克推文稱WSJ鬼扯，並附上照片佐證他與布林不久前才一起參加派對，強調布林伉儷離異與他無關，甚至自爆「很久沒性生活了」，批評WSJ抹黑他以拉低特斯拉股價

WSJ力挺報導：對消息來源有信心

不過，華爾街日報25日也發表聲明表示，「我們對消息來源有信心，力挺我們的報導」。

馬斯克25日發布圖文並茂的推文，調侃WSJ調查部總編輯希康諾菲(Michael Siconolfi)等人說謊；馬斯克附上「兩小時前才拍攝」、他與布林開心與兩名女子享樂的照片寫道，「__，__，你的褲子著火」，其中褲子和火苗以表情符號表示，而底線填空則讓人對號入座，暗諷「騙子、說謊者」。

華爾街日報最早獨家刊出馬斯克與好友布林的妻子上床，甚至後來單脆下跪向布林道歉。（...
華爾街日報最早獨家刊出馬斯克與好友布林的妻子上床，甚至後來單脆下跪向布林道歉。（取自WSJ推特)

馬斯克撇清：我不會下跪 除非求婚

WSJ報導，51歲的馬斯克與布林的37歲妻子妮可‧珊那菡(Nicole Shanahan)私通，馬斯克甚至跪求48歲的布林原諒。

馬斯克25日告訴「紐約郵報」，「我不會下跪求任何人，只會下跪求婚」，但「我沒有向謝爾蓋(布林)求婚」。

谷歌創辦人布林（右）與妻子妮可．珊那菡（左）2019年在加州出席科學獎項「突破獎...
谷歌創辦人布林（右）與妻子妮可．珊那菡（左）2019年在加州出席科學獎項「突破獎」頒獎典禮。（路透）

批評WSJ胡扯 為拉低特斯拉股價

馬斯克批評WSJ報導胡扯，稱「WSJ應該發布對讀者而言真正重要的新聞，且要有穩固的事實基礎，而非第三方的傳聞。」

馬斯克表示，「妮可和謝爾蓋離婚與我無關，我確信他們會證實這點，我們談過這件事，他們說消息不是他們放出來的。」

馬斯克解釋，「我這三年只見過妮可兩次，旁邊都有其他人，沒有發生戀情。」

馬斯克自爆「很久沒有性生活了」

此外，馬斯克為自清，還推文寫道：「很久沒性生活了(唉)。」

馬斯克指WSJ報導是想拉低特斯拉股價，「人格謀殺攻擊今年達到新高度，但這些文章都無關宏旨。我每天瘋狂工作，沒那麼多時間瞎搞，也沒有人訪問被指控不軌的關鍵人物」。

馬斯克另推文指WSJ並非首次刊登關於他和特斯拉的鬼扯報導，「他們曾報導聯邦調查局(FBI)即將逮捕我，我打電話問FBI，而FBI說WSJ胡說八道」。

馬斯克推文說：「這只是更多放空者的假新聞。」

紐約郵報記者詢問馬斯克是否會提告WSJ，馬斯克回答說：「在美國，公眾人物對新聞媒體採取法律行動沒有太大效果，最好在推特上反駁或忽略它，我大多這麼做。」

馬斯克 特斯拉 股價

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