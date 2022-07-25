我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

密利：解放軍5年間變強變危險 成美國長期主要挑戰

編譯潘勛╱綜合24日電
參謀首長聯席會議主席密利上將24日在印尼指出，過去五年內中國解放軍已變得愈發強勢，步步進逼的威脅，成為美國長期主要的安全挑戰。(美聯社)
參謀首長聯席會議主席密利上將24日在印尼指出，過去五年內中國解放軍已變得愈發強勢，步步進逼的威脅，成為美國長期主要的安全挑戰。(美聯社)

正在印太地區進行拜訪行程的參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)上將24日在印尼指出，過去五年內中國解放軍已變得愈發強勢、危險，其機、艦攔截太平洋區美軍及盟國部隊的次數大為增加，危險互動件數也一樣，拜登政府已視中國步步進逼的威脅為美國長期主要的安全挑戰。

美聯社報導，密利指中國解放軍在印太地區空中、海上釋出的訊息，就是變得更強勢，令人側目；密利最近要求幕僚編纂中方與美國、其他國家在本區域過招的詳情。

密利對此發言之際，美國正加倍付出心血，強化與太平洋各國強化關係，盼制衡中國；中國努力想擴張自己在本區域的存在感及影響力。

密利此行尖銳聚焦在中國的威脅，接下來一周他將參加在澳洲舉行的印太地區防長會議；會中主題在討論中國軍力的成長，以及有必要維持太平洋自由、開放及和平。

官員指北京打算2027年對台動手

美軍官員另指出諸多警訊，中國可能入侵台灣；中國解放軍已提高對台軍事挑釁，想恫嚇台灣，與共產中國統一；美軍官員表示，北京打算準備在2027年對台灣動手。美國雖是台灣主要盟友，提供國防武器給台灣，但是台灣若遭中國攻打，美軍是否協防台灣，態度依然模糊。

中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成7月與密利通電表示，北京就台灣問題等事宜「絕無妥協空間」，美國必須停止與台灣的軍事勾結，避免影響中美關係及台海安定。

美國等盟國另憂慮北京4月與索羅門群島簽署的協議，可能讓中國在南太平洋設立海軍基地；美國及澳洲均向索羅門群島表示，無法容忍中國軍事基地設在當地。

密利是自2008年穆倫(Mike Mullen)以來，首位拜訪印尼的美軍參謀首長聯席會議主席，但美國政界領袖近幾月穿梭印太地區，包括國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)及國務卿布林肯(Antony Blinken)都高規格拜訪該地區。

密利拒絕透露中國海軍、空軍與美軍危險互動的具體件數，但奧斯丁6月在新加坡一場談話中指出，中國解放軍機、艦做危險攔截的次數增加，令人警惕。

奧斯丁特別指出，今年2月澳洲一架P-8海上巡邏機遭中國海軍軍艦以雷射鎖定；加拿大一架偵察機在國際空域遭解放軍戰機攔截，另外，美軍艦艇中轉時常遭中國機、艦跟蹤，尤其在南海中方的人工島周遭。

密利 解放軍 北京

上一則

國會暴亂聽證進入深水區 前內閣部長級要角 將約談

下一則

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

延伸閱讀

拜登確診後狀況持續好轉 密切接觸者無人染疫

拜登確診後狀況持續好轉 密切接觸者無人染疫
參聯會主席：過去5年 解放軍攻擊性、危險性大增

參聯會主席：過去5年 解放軍攻擊性、危險性大增
波洛西訪台 關乎美內政

波洛西訪台 關乎美內政
烏第一夫人國會演說 籲美助對抗俄國飢餓遊戲

烏第一夫人國會演說 籲美助對抗俄國飢餓遊戲

熱門新聞

商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

2022-07-18 00:03
白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

2022-07-18 02:30
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
傑克森曾在前總統小布希、歐巴馬與川普執政期間擔任白宮醫生。(Getty Images)

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

2022-07-18 09:16
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58

超人氣

更多 >
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」
華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險