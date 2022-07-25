密利：解放軍5年間變強變危險 成美國長期主要挑戰

參謀首長聯席會議主席密利上將24日在印尼指出，過去五年內中國解放軍已變得愈發強勢，步步進逼的威脅，成為美國長期主要的安全挑戰。(美聯社)

正在印太地區進行拜訪行程的參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley)上將24日在印尼指出，過去五年內中國解放軍 已變得愈發強勢、危險，其機、艦攔截太平洋區美軍及盟國部隊的次數大為增加，危險互動件數也一樣，拜登政府已視中國步步進逼的威脅為美國長期主要的安全挑戰。

美聯社報導，密利指中國解放軍在印太地區空中、海上釋出的訊息，就是變得更強勢，令人側目；密利最近要求幕僚編纂中方與美國、其他國家在本區域過招的詳情。

密利對此發言之際，美國正加倍付出心血，強化與太平洋各國強化關係，盼制衡中國；中國努力想擴張自己在本區域的存在感及影響力。

密利此行尖銳聚焦在中國的威脅，接下來一周他將參加在澳洲舉行的印太地區防長會議；會中主題在討論中國軍力的成長，以及有必要維持太平洋自由、開放及和平。

官員指北京 打算2027年對台動手

美軍官員另指出諸多警訊，中國可能入侵台灣；中國解放軍已提高對台軍事挑釁，想恫嚇台灣，與共產中國統一；美軍官員表示，北京打算準備在2027年對台灣動手。美國雖是台灣主要盟友，提供國防武器給台灣，但是台灣若遭中國攻打，美軍是否協防台灣，態度依然模糊。

中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成7月與密利通電表示，北京就台灣問題等事宜「絕無妥協空間」，美國必須停止與台灣的軍事勾結，避免影響中美關係及台海安定。

美國等盟國另憂慮北京4月與索羅門群島簽署的協議，可能讓中國在南太平洋設立海軍基地；美國及澳洲均向索羅門群島表示，無法容忍中國軍事基地設在當地。

密利是自2008年穆倫(Mike Mullen)以來，首位拜訪印尼的美軍參謀首長聯席會議主席，但美國政界領袖近幾月穿梭印太地區，包括國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)及國務卿布林肯(Antony Blinken)都高規格拜訪該地區。

密利拒絕透露中國海軍、空軍與美軍危險互動的具體件數，但奧斯丁6月在新加坡一場談話中指出，中國解放軍機、艦做危險攔截的次數增加，令人警惕。

奧斯丁特別指出，今年2月澳洲一架P-8海上巡邏機遭中國海軍軍艦以雷射鎖定；加拿大一架偵察機在國際空域遭解放軍戰機攔截，另外，美軍艦艇中轉時常遭中國機、艦跟蹤，尤其在南海中方的人工島周遭。