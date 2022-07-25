華郵專欄：波洛西若訪台 美軍擬派軍機、航母伴飛

國會眾院議長波洛西計劃近期訪問台灣，不僅中國大陸反應強烈，白宮也擔心加劇美中緊張關係。(美聯社)

華盛頓郵報23日發表羅金(Josh Rogin)專欄文章，認為眾院議長波洛西 訪問台灣使拜登 政府陷入困境，要為她的訪問做軍事準備。文章說波洛西的訪台計畫醞釀許久，曝光後有關方面展開角力，中國威脅將進行有力報復，拜登政府希望推遲訪問，台灣被夾在中間，所有各方都不願看到危機因此爆發，但都在做因應準備。

危機背後的問題是：波洛西訪台真會引爆衝突，還是中國虛張聲勢？波洛西此時訪台的利益是否值得冒險？以及在美國的民主體制下，哪個政府部門對存在分歧的外交政策擁有最後決定權？

拜登總統回應波洛西8月訪台的提問時，無意中透露出政府內部的分歧，表示「軍方認為現在訪問不是個好主意」。一位政府官員說，拜登的表態導致白宮國安高層與波洛西辦公室就訪台安排展開的磋商更加複雜。

波洛西作為民選領袖有權訪台，北京 無權干涉。她的訪問是一強烈信號，顯示支持受到中國威脅的民主台灣。但拜登團隊不能無視由此引發的危險，尤其是在中共20大和國家主席習近平三連任前的時期，風險尤甚。

拜登政府擔憂，波洛西訪台可能引發台海危機。但這一危機即使推遲訪問也不會消除，如果推遲訪問，北京會認為強硬策略奏效。但不能讓中國認為每次在國會代表團訪問台灣上都擁有否決權，波洛西表示：「展示對台灣的支持很重要，我們沒人說支持台獨，那是台灣自己決定的事。」

政府許多部門對波洛西訪台感到擔憂，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)、美軍印太司令部司令阿奎利諾(John Aquilino)和國安會印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell)等人已向波洛西及其辦公室做過簡報，如果她要訪台需做軍事準備。

中國對國會代表團每次訪台都極為不滿，但拜登政府現在特別擔憂，認為中國可能採取顛覆性行動，儘管不知具體是什麼，但中國媒體人建議派軍機攔截，就可能引發攤牌。

美軍正在制定保護波洛西的方案，按國會代表團的訪台慣例，她的代表團將乘坐軍用飛機，軍方還考慮派航空母艦或是派戰鬥機護航，但軍方的準備會被中國誤認為具有侵略性而非防禦措施。

拜登政府官員表示，美國的亞洲主要盟國也對波洛西訪台感到擔憂，認為是對中國的挑釁，可能損害某些國家配合美國在台灣問題上的合作。美方官員還擔憂，中國政府認為波洛西訪台得到拜登的支持，無助於美國目前試圖緩和美中關係的努力。

白宮知道波洛西訪台是自己的決定，但北京可能認為是故意挑釁。美國企業研究所的庫柏(Zack Cooper)說：「如果北京退卻就什麼都不會發生，但顯然中國這次的看法不同，認為美國是嚴重違反過去的政策。」

白宮不能公開表示希望波洛西推遲訪問，那樣會被認為在台灣問題上對中國太軟而受到攻擊，因此在軍售、外交接觸和台海自由航行上，要展示出對台灣全面而強有力的支持。但台灣將面臨風險，首當其衝受到中國的報復。

波洛西可能拒絕推遲訪台，以展示立法部門的獨立性和避免被視為屈從中國的霸凌。但最佳方案是波洛西與拜登團隊達成妥協，以使美國用一個聲音說話。如果波洛西推遲自己出訪，指派其他人替代並保證數月後親訪台灣，就可既保全面子又不開惡劣的先例。

但如果波洛西下月堅持訪台，華府、北京和台北將不得不接受。