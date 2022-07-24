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4成共和黨人認為川普應為國會暴動負責 比率還在上升

編譯洪毅／綜合23日電
共和黨支持者認同川普應為去年1月6日國會暴亂事件負責的比率正在上升，目前已達40%。圖為暴亂當天人潮汹湧的華府。(美聯社)
共和黨支持者認同川普應為去年1月6日國會暴亂事件負責的比率正在上升，目前已達40%。圖為暴亂當天人潮汹湧的華府。(美聯社)

眾院國會暴動事件調查委員會最後一場聽證會在21日舉行，路透(Reuters)益普索(Ipsos)在該場聽證會結束前幾個小時完成的民調顯示，共和黨支持者認同川普應為暴動事件負責的比率正在上升中，目前已達到40%。

該民調顯示，相較於六周前、聽證會6月上旬開始舉行前的33%，現在有40%的共和黨支持者認同，川普在國會暴動事件上「至少要負部分責任」。

此外，現在有三分之一的共和黨支持者不希望川普在2024年再出馬選總統，而六周之前，此數字只有四分之一；不過川普依然是共和黨內最具聲望的人物，他曾反覆表示有興趣再次投入選戰。

絕大多數共和黨支持者都知道此聽證會的舉行，只有四分之一的共和黨支持者稱對此一無所知。

儘管如此，目前依然有55%的共和黨支持者相信，川普因為對手的大規模舞弊事件而輸掉大選，不過與六周前的67%相比已經下滑；川普對選舉舞弊的指控，沒有得到任何州及聯邦的司法、檢調單位認可。

57%的共和黨支持者表示，相信去年1月6日當天，國會大廈外絕大多數民眾都是「和平、守法」的，此數字與六周前的調查結果相去不遠。

此外，仍有超過50%的共和黨支持者相信，會造成衝入國會大廈的抗議事件，係由左翼「內鬼」所煽動，儘管聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)表示，沒有證據顯示有極左勢力偽裝成川普支持者，目前已被捕的暴動分子也都是貨真價實的川普支持者。

六周以來的聽證會，聚焦川普試圖推翻2020年大選結果，以及在國會暴動事件前後的行為等；例如他要求前副總統潘斯在點算選舉人票時，推翻他認為「有爭議」的州的選舉人票以協助他上位，或解雇質疑選舉舞弊之說的幕僚成員等。

而在21日的聽證會上，委員會成員們繼續關注於如暴動事件發生前，川普向國會外群眾喊話「拚命戰鬥」(Fight like hell)；在那之後不久，暴動分子衝入國會大廈，試圖阻止點算選舉人票的程序進行。

川普 共和黨 民調

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