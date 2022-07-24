俄州參議員民主黨候選人改打川普牌 在福斯打廣告

在俄亥俄州角逐聯邦參議員席次的民主黨籍聯邦眾議員萊恩，推崇前總統川普的貿易政策，在福斯新聞網打廣告。(美聯社)

為了在期中選舉中贏得關鍵州俄亥俄州 聯邦參院席次，代表民主黨 的聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)刻意避開拜登總統，改而推崇前總統川普 的貿易政策，在福斯新聞網(Fox News)打廣告，主張對中國強硬，另主打「庶民生活」議題，呼籲同黨多多著墨於解決高物價問題。

彭博社(Bloomberg)23日報導，萊恩這樣的政治人物才有望在俄亥俄勝選；他是當地人，出身工人階級家庭，有義大利裔及愛爾蘭裔血統，祖父在鋼鐵廠工作40年；他在中學時擔任美式足球校隊四分衛。

但現任聯邦眾議員的萊恩是民主黨，在川普兩次總統選舉都輕易大勝的俄亥俄就是沉重負擔，為了在期中選舉有機會贏得現由共和黨控制的聯邦參院席次，他與民主黨路線保持距離，刻意避開與拜登一起現身。

此外，萊恩推崇川普的貿易政策，在福斯新聞網打廣告；一支廣告內容是福斯主播卡爾森(Tucker Carlson)等人過去推崇他是溫和派，反對削減警方預算，另一支廣告內容中，萊恩甚至說，「現在我們消受不起再分民主黨、共和黨，我們要主張美國優先」。

萊恩盼奪回藍領選民的支持，打敗由川普加持的創投資本家萬斯(JD Vance)，他在全州走透透，籌到及花用的競選捐款都比對手多。

俄亥俄州民調數據有限，蘇福克大學(Suffolk University)及今日美國報(USA Today)5月22到24日聯合民調指出，萬斯支持率42%，萊恩39%，還有17%選民心意未定。聯邦參院目前兩黨各擁50票，萊恩若能勝出，對民主黨意義重大。

萊恩競選時穿牛仔褲、白色運動鞋，襯衫不塞進腰間，袖子還捲起來，最近在州北部競選時大談要改變「有毒的」文化，以兩黨合作終結華府的「愚蠢政爭」，把政敵當人看。

萊恩受訪時表示，深信自己的競選方式才管用，原因在選民會尊重就民生議題敢於挑戰自己政黨的政治人物，不盲從基本盤；萊恩呼籲民主黨要多著力於對抗通膨，主張「勞工階級減稅」，另批評共和黨不支持解決這個問題的各項措施。

昆尼別克大學最近民調指出，民眾渴望政治新血，不希望重演2020年拜登戰川普的老戲碼；萊恩競選的一大動力，在訴諸厭倦政治黨派畫分及文化戰爭的「大多數精疲力竭」選民。