打臉川普陰謀論 潘斯：續沉溺2020 共和黨2024會再輸

前副總統潘斯22日前往亞利桑納州為他支持的州長參選人站台演講前，發推文暗批前總統川普指出，「假如共和黨沈溺於昨日的銜恨，我們還要再輸」。(Fox Newsm電視截屏)

有意角逐共和黨 2024年總統提名的前副總統潘斯22日在亞利桑納州 輔選時指出，共和黨若仍沉溺於2020年選舉的苦情銜恨，2024年總統選舉還要再輸，言下之意在挖苦前總統川普 的大選被偷走的無稽之談；但同樣在亞州造勢的川普不改舊調，另宣稱自己成為全國「最受迫害的人」。

每日郵報(Daily Mail)報導，潘斯在亞利桑納州登台演講前發推文指出，民主黨最愛的莫過於共和黨繼續忽視當下問題，對往事耿耿於懷，「假如共和黨沉溺於昨日的銜恨，我們還要再輸」；潘斯等於間接譴責川普的選舉被偷走陰謀論。

潘斯與川普的角逐日益加深，潘斯表態自己是講原則、信教虔誠的保守派，但拒絕直接攻擊川普；他在鳳凰城及亞利桑納南部等地為角逐州長的羅布森站台。

亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)等建制派共和黨人力阻前總統川普的盟友及他背書的參選人贏得黨內提名，凸顯杜西與前副總統潘斯所屬的建制派與川普派系之間逐漸明顯的分裂與對立。

杜西是共和黨迅速崛起的建制派一員，建制派共和黨人力挺房地產開發商卡琳‧泰勒‧羅布森(Karrin Taylor Robson)對抗獲得川普背書的「福斯新聞」(Fox News)前主播卡麗·雷克(Kari Lake，共和黨)，挑戰亞利桑納州州長參選人的共和黨黨內提名。

杜西面臨任期限制，共和黨在亞利桑納州的選情可能更加膠著。

雷克原先看似所向披靡的選情在選戰尾聲變得更激烈，提早投票的結果顯示，羅布森傾注龐大家產企盼拉下獲得川普背書的雷克，雷克的募款數額則遠遠落後。

截至6月1日的競選資料顯示，羅布森的選舉支出已領先雷克超過20%。

「大西洋月刊」分析指出，曾在一次演講中的三分鐘內14次稱讚川普的前副總統潘斯，如今在亞利桑納州公開與川普對槓，是急於向選民表明，如今的共和黨在變化，將變成一個聚集曾經接受過川普但不願用推翻選舉結果的手法確認他當選的美國民眾的黨。羅布森角逐黨內提名是個實驗，若他在亞利桑納州能戰敗川普支持的州長參選人，就將證明共和黨有所轉變。

不過分析指出，共和黨即使出現這樣的轉變，也太小和太晚。若川普支持的雷克獲勝，則更說明共和黨走不出川普的陰影。