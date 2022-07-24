簽完糧食協議24小時就作廢? 俄轟炸烏第一大港

烏克蘭稱，俄羅斯23日以巡弋飛彈攻擊烏國第一大港敖德薩，違背兩國協議，使全球糧食危機再度蒙上陰影。圖為當地消防人員在滅火。(路透)

俄羅斯 和烏克蘭 22日在土耳其簽訂具有里程碑意義的糧食協議，承諾讓烏國重啟黑海港口，以便出口穀物；然而協議簽訂不到24小時，俄羅斯卻以巡弋飛彈轟炸烏國第一大港敖德薩(Odessa)，全球糧食危機緩解的希望頓時又籠罩在烏雲之下。烏克蘭、美國、歐盟和聯合國均強烈譴責，但土耳其國防部長稱，俄羅斯否認發動攻擊。

2巡弋飛彈擊中敖德薩港

烏克蘭敖德薩地區軍事管理局發言人23日在Telegram發文說，俄軍當日以兩枚口徑式(Kalibr)巡弋飛彈擊中敖德薩港的基礎建設，另外兩枚飛彈被烏國防空部隊擊落。在俄國 飛彈轟炸後，整個敖德薩城竄出大量濃煙，所幸未造成重大損害。烏克蘭媒體Suspilne引述烏克蘭軍方說法報導，大火燒毀了港區附近的房屋，但未傷及儲存穀物的區域，也沒有傳出人員傷亡。

烏克蘭基礎設施部長在臉書上寫道，烏克蘭持續準備重啟從黑海港口出口穀物的工作，不會受轟炸影響。

俄、烏兩國22日在伊斯坦堡簽訂糧食協議，這場隆重的簽約儀式由土耳其總統厄多安和聯合國祕書長古特瑞斯聯合主持。古特瑞斯同日表示，這為黑海運糧帶來希望和可能性，並帶來及時雨，強調全球比以往任何時候都更需要這個協議。

烏克蘭稱，俄羅斯23日以巡弋飛彈攻擊烏國第一大港敖德薩，違背兩國協議，使全球糧食危機再度蒙上陰影。圖為當地消防人員在滅火。(歐新社)

美歐強烈譴責 烏抨俄玩兩手策略

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克說：「俄烏昨天剛同意烏克蘭從海上運出穀物，今天俄羅斯就轟炸敖德薩港，這是玩弄外交兩手政策。」

烏克蘭總統澤倫斯基則在Telegram發布的一段影片中說，俄羅斯如此作為代表根本不想執行這項協議。

聯合國秘書長古特瑞斯今天「明確」譴責俄羅斯稍早飛彈攻擊烏克蘭在黑海重要穀物出口港敖德薩。歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾也抨擊俄國「應受譴責」。

土耳其稱俄國否認發動攻擊

但土耳其「自由日報」(Hurriyet Daily News)及美聯社報導，土耳其國防部長艾卡(Hulusi Akar)說，「俄方告訴我們，他們與這次攻擊完全無關，他們正非常密切地調查這起事件。我們昨天達成協議後發生這樣的事件…真令我們感到憂心」。

過去一周在聯合國居中協調下，俄烏終於達成協議，讓烏克蘭恢復2200萬噸穀物與其他農業產品出口。俄烏戰爭導致烏國的黑海港口遭封鎖、出口受阻，許多糧食無法運出海，從而推升小麥與大麥等重要農產品價格飆漲。

根據協議內容，為對穀物出口進行管理與監督，聯合國、土耳其及俄烏等國，將在伊斯坦堡建立糧食出口協調中心。這個中心也將對進出港口的船隻進行檢查，確定裝載的是穀物和化肥、而非武器。該協議還會對船隻通道安全訂立相關規定。

烏克蘭貨船正在港口裝載糧食，準備出口。(路透)

協議破局? 糧食危機再罩黑影

外界認為，這項協議對抑制糧價飆漲和減緩供應鏈吃緊至關重要，必須重新開放敖德薩港在內的黑海港口運出部分穀物。

英國智庫皇家國際事務研究所新興風險部門主管班頓指出，俄國聲稱制裁放寬才會解除對敖德薩港封鎖，這個說法形同「把糧食當作戰爭武器，影響全球，差別只在沒直接攻擊老百姓」。

俄國和烏克蘭合計占全球小麥出口約30%。由於俄國軍艦封鎖烏克蘭港口，加上基輔為防止兩棲攻擊，在港口布置水雷，多達2500萬噸的小麥等穀物無法出口。