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利用未布雷水道 烏克蘭將在土耳其卸糧

編譯盧炯燊／綜合22日電
俄烏交戰雙方都嚴密檢查往來船隻。圖為烏克蘭海岸巡邏艇正在檢查一艘貨輪。(路透)
俄烏交戰雙方都嚴密檢查往來船隻。圖為烏克蘭海岸巡邏艇正在檢查一艘貨輪。(路透)

俄羅斯烏克蘭在土耳其及和聯合國秘書長斡旋下簽署協議，恢復通過黑海出口烏克蘭穀物，若協議順利實施，堆積在烏克蘭糧倉和港口的2500萬噸糧食將可以恢復出口，俄羅斯的糧食和化肥也可從黑海運出。

自俄烏2月24日開戰後，俄軍在黑海沿岸部署戰艦，烏軍則在這個水域布置水雷防止受攻擊，結果是港口完全遭封鎖，烏克蘭出口的糧食、穀物等運輸無法通行。

根據協議，烏克蘭的運糧船先從黑海三個港口敖德薩(Odesa)、尤日內(Yuzhne)及切爾諾莫斯克(Chornomorsk)，經未有布雷的水道駛到土耳其港口卸貨，之後將穀物運送到全球各地買家。

返回的船隻將由俄、烏、土及聯合國組成的小組檢查，確保是空的，不會將武器運往烏克蘭。四方官員在伊斯坦堡組成的聯合指揮中心，負責監控船隊每一次動向。

俄烏同意運糧船及三個港口的設施會獲得保護，不會受到攻擊。

預計運糧作業很快展開，每月可輸出500萬噸穀物。按照這個速度，除了早前經鐵路出口的500萬噸穀物外，其餘2000萬噸積壓的穀物，可在三、四個月內清理完畢。該協議有效期為120天，應有足夠時間處理，但聯合國希望可以續簽。

儘管俄烏同意運糧船免受攻擊，由於要經過交戰區，故風險仍在；另外，檢查人員與聯合指揮中心之間，也存在不信任或分歧的風險。土耳其及聯合國的作用就是當場調解分歧。

此外，即使恢復出口烏克蘭穀物，也不能立即解決世界糧荒問題及降低食品價格，因為全球饑餓是由於分配不

公及價格操縱所帶來，年復一年的積壓，非一朝一夕可以解決。

有分析認為，這個協議對俄羅斯非常有利，因為她也是穀物和化肥的主要出口國，這些商品經黑海恢復出口後，會更容易在世界市場上銷售，打破美國為首西方國家的封鎖。

有私營航運、保險公司、銀行和其他企業，因為擔心遭美國制裁而拒絕運送俄羅斯糧食及化肥，但歐盟21日澄清，從來沒禁止俄羅斯的穀物貿易，聯合國也表示，美國已作出類似保證，故一般相信俄羅斯將會加快出口步伐。

經聯合國斡旋，烏克蘭穀物終於可以出口，以緩解全球糧食危機。圖為烏克蘭麥子正在裝船...
經聯合國斡旋，烏克蘭穀物終於可以出口，以緩解全球糧食危機。圖為烏克蘭麥子正在裝船。(路透)

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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