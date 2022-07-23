戰火未波及烏科技業 但交貨藏隱憂

紐約時報 報導，烏克蘭 適逢戰亂動盪，但科技業依舊蓬勃，20萬名電腦工程師靠著筆電和網路，繼續為數千個客戶服務，也為烏國今年前五個月帶來31億元營收 ，可謂烏克蘭經濟衰退中的一絲好消息；然而許多科技公司擔心戰爭影響交貨能力與客戶關係，假以時日恐遭競爭對手取代。

俄羅斯透過搗亂烏克蘭供應鏈、封鎖港口甚至偷竊貨物，來掐住烏克蘭穀糧業和金屬貿易命脈，歐洲復興開發銀行(EBRD)預估，烏克蘭今年經濟可能大減30%；即便如此，俄國卻圍困不了烏國20萬名電腦工程師，他們只要有筆電和網路就能工作賺錢。

根據烏克蘭央行數據，科技公司在今年前五個月為烏國賺進31億元，更勝去年同期的25億元營收，烏國科技業旗下有數千個客戶，且不乏全球500大企業(Fortune 500)。

紐時指出，受訪的科技業高層卻未因此歡欣鼓舞，他們擔心未來營收恐下滑而且無力阻止；其中一大根本問題是，烏國18至60歲男性禁止出國，該規定幾乎切斷贏得新夥伴的重要渠道，讓科技公司無法當面與客戶互動與維繫深厚關係。

烏國科技主管表示，矽谷、首爾等客戶視訊時紛紛表示「我們與烏克蘭同在」，許多客戶似乎急盼支持烏國，不過烏國科技高層擔心，這些崇高情懷某天將與做生意的理性面產生衝突，而且可能很快就會見到。

烏國科技業主管亞當邱克(Yuriy Adamchuk)表示：「你只會得到客戶短暫的同情，但等同情期過了，此刻的問題就是：你能交貨嗎？」

這個答案重如泰山。烏克蘭智庫「經濟策略中心」(Center for Economic Strategy)執行長維什林斯基(Hlib Vyshlinsky)表示：「這些公司用美金和歐元付款，萬一我們沒錢，就沒辦法為軍方買汽油和藥物，烏幣會貶值，助長通膨。科技業至關重要。」

烏國許多科技公司5月中會晤其經濟發展貿易部長，要求豁免企業領袖出境與再入境的規定，當時部長看似接受提議，但至今仍無動作。

烏克蘭資訊技術協會(IT Ukraine Association)會長瓦西由克(Konstantin Vasyuk)認為，要不了多久，科技業和整個烏克蘭都將受其害，他預期烏國科技業將在未來幾個月逐漸遭其他IT供應商取代。