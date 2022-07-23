美盟友爭搶 天然氣成地緣政治工具

俄羅斯切斷對西歐的天然氣供應後，液化天然氣行情上漲。圖為一艘裝載液化天然氣的貨輪停在卡達港。(美聯社)

俄羅斯 削減對歐洲的天然氣 供應後，美國的盟友為了獲取美國的供應而在全球展開競爭，使天然氣成為重要的地緣政治和經濟工具，但美國能否滿足全球天然氣市場的需求暴增也在經受考驗。

今年3至6月，歐洲從美國進口的液化天然氣(LNG)增長逾一倍，歐洲對美國天然氣的需求大增在重塑全球的LNG市場，許多前往亞洲和其他地區的運氣船，改航駛向售價更高的歐洲，部分準備煤改氣的發展中國家發現，價格飆升導致他們被排除在LNG市場之外。

美國的能源業和政府官員表示，LNG貿易旺盛使得能源出口成為地緣政治和經濟的重要工具，既可實現貿易平衡也可更自如地對抗敵手。但美國向世界供應天然氣的能力有限，出口商的產能已達到極限，增加新的出口設施需要數十億元資金和數年時間。

川普政府時期的能源部 長布鲁耶特(Dan Brouillette)說：「我們的自然資源豐富，問題是如何進入市場。」

美國的天然氣儲量龐大，開採成本低和管道運輸的方式，導致價格比國際市場更低，使美國出口商處於優勢地位。美國已從天然氣淨進口國變為出口國，拜登總統呼籲擴大天然氣生產，以支援國內的需求和保證向歐洲提供更多LNG，減少對俄羅斯能源的依賴。

能源信息管理局(EIA)的資料顯示，美國今年上半年出口的LNG每天平均112億立方呎，比去年同期增長17%。

許多美國企業已獲准建設新的出口設施，但要到2024年之後才能投產，能否再增加更多的產能目前尚不確定，但業界專家認為，如能解決若干制約因素，美國可向世界提供更多的LNG。

現在或許是建設LNG出口設施最有利的時機，因為到2030年，全球對LNG的需求每天將逼近780億立方呎，比2021年增多近60%，對美國LNG的需求將增加一倍多。美國最大的LNG出口商Cheniere能源公司認為，現在是美國LNG大放光彩的時候。

但基礎設施不足使得LNG企業的處境尷尬，現為LNG出口商Sempra基礎設施公司總裁的前能源部長布鲁耶特說，部分企業除非證明可輕鬆獲得天然氣，否則就無法獲得資助，而企業如不能證明得到資助，監管部門就不會批准輸氣管道建設。