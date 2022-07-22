拜登確診新冠 自稱一切都好 早上都在辦公

拜登總統確診新冠，拜登的推特馬上就放上他在官邸隔離並繼續履行職務的照片。（路透）

有乾咳、流鼻水和疲倦症狀

拜登 總統21日確診新冠，出現偶爾乾咳、流鼻水和疲倦等輕微症狀，白宮 新冠事務協調官賈哈(Ashish Jha)表示，拜登呼吸狀態和血氧含量都正常，總統在電話中對他表示一切都好，一整個早上都在工作。

今年79歲的拜登首度確診新冠，拜登的年齡被視為新冠肺炎高危險群，白宮持續密切關注拜登病情。

拜登在推特貼出照片和21秒的影片報平安，影片中的拜登穿著西裝、未戴口罩，站在陽台上說明自己確診後有輕微症狀但大致安好，感謝外界關心。

拜登賓州犯罪預防演說取消

拜登原定22日要在賓州發表犯罪預防的演說，已緊急取消行程，他分別致電該選區議員和市長，表達自己缺席的遺憾；美聯社報導，拜登原本要在演講時敦促國會撥款370億美元打擊犯罪，白宮提案內容包含協助社區在未來五年內雇用訓練10萬名警察，相關作業被迫延遲。

拜登在去年1月完整接種輝瑞(Pfizer/BioNTech)的新冠疫苗，去年9月和今年3月底分別接種補強針；白宮醫師歐康納(Kevin O’Connor)建議拜登服用新冠治療口服藥物Paxlovid，將為預防重症提供更多保護。

賈哈表示，因為總統完整接種疫苗，又打了兩劑補強針，因此重症風險相當低，他鼓勵超過50歲的成人若今年還未接種補強針的立即行動，確診者也可以確認是否能接受用藥治療。

呼吸狀態和血氧含量都正常

前總統川普2020年10月確診新冠，曾一度住院治療，賈哈說，拜登現在沒有其他症狀，呼吸狀態和血氧含量都正常，無法說明假設問題(指住院)。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)標準，拜登21日確診，最快要到26日才能結束隔離；根據用藥建議，染疫者在出現症狀後五天內服用30錠，可出現最佳效果，有效降低重症；使用方法為，每12小時一次、每次3錠，包含2錠抗病毒藥物以及1錠低劑量的抗愛滋病毒藥物利托那韋(Ritonavir)。

白宮發言人尚皮耶表示，拜登19日接受病毒檢測 為陰性，20日在麻州頂著炎熱天氣發表氣候變遷演說，活動結束後感到疲倦，21日上午接受檢測呈現陽性；白宮已經針對這次總統確診展開疫調，調查密集接觸者。

副總統、第一夫人皆陰性

副總統賀錦麗(Kamala Harris)和第一夫人吉兒(Jill Biden)21日都和拜登談過話，不過兩人的病毒檢測均呈現陰性，持續進行原定的公開行程；賀錦麗被認定為密集接觸者，將依據CDC指導，在接下來10天接觸人群時戴上口罩。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，一名跟隨拜登出訪中東的西廂助手在本周確診新冠，但此人並不是拜登的密集接觸者；在21日記者會上，白宮沒有回應拜登是不是因為出訪中東而感染新冠病毒。