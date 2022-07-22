川普也曾染疫 拜登相較有4優勢 但恐出現「長新冠」

拜登總統21日確診染新冠，成為全球關注的新聞。(Getty Images)

拜登 總統21日確診感染新冠病毒，比起前總統川普 在2020年大選前、疫情初期染疫，拜登具備疫苗 接種、治療多元、病毒變種和體態較瘦等優勢，但拜登出現長新冠的可能性卻較高。

白宮表示，拜登已接種兩劑補強針，症狀輕微且已服用新冠治療口服藥物Paxlovid。

●已打四劑疫苗

專家表示，拜登與川普確診的主要差異在於疫苗；川普染疫時還沒有疫苗，他在華府軍醫院住院三晚；拜登接種四劑疫苗，有很高機率避免住院或死亡。

聯邦疾病防治中心(CDC)1月在變種病毒Omicron肆虐時表示，未接種疫苗者染疫住院的風險，比只打一劑疫苗者高12倍。

紐約大學醫學系臨床助理教授賽琳‧高德爾(Céline Gounder)5月受訪時說：「接種四劑疫苗與完全未接種疫苗是截然不同的情況，疫苗有效避免住院和死亡。」

●可選藥物治療

拜登如今有輝瑞(Pfizer)的抗病毒口服藥Paxlovid可用，輝瑞研究顯示，高風險病患染疫三天內投藥，可避免住院和死亡風險達89%。

川普染疫時，治療方法有限，他接受雷傑納隆(Regeneron)單株抗體治療和抗病毒藥瑞德西韋(remdesivir)治療。

專家表示，若拜登有需要，也可接受單株抗體治療，但效果比其他藥物有限。

斯克里普斯研究所(SRI)所長托波爾(Eric Topol)指出，隨著具抗藥性的變異株BA.2和BA.5出現，「選用單株抗體治療的機會減少」。

●變種致命率低

川普感染的是傳染力弱但較致命的病毒株，隨著病毒演化，傳染力更強的變種病毒逐漸在各地出現。

托波爾說：「拜登重症住院的機率很低，但隨著病毒演化，也會出現更難對付的變異株。」

●併發症不一樣

拜登與川普確診後的併發症也可能不同，托波爾說：「川普染疫的主要風險是他體型較胖，拜登則是高齡。」

體重184磅的拜登79歲染疫，重244磅的川普74歲染疫。CDC指出，染疫重症風險與年齡成正比，85歲以上長者最可能病重。

不過，拜登可能較容易出現長新冠症狀，這是染疫康復後的持續症狀，包括疲勞、呼吸道或認知受損等。研究顯示，約30%的確診康復者出現長新冠症狀，最長持續九個月。