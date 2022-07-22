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拜登已服用抗新冠藥 Paxlovid副作用會噁心、血壓高

編譯徐薏茹／綜合21日電
拜登20日在麻州視察時，還健步如飛。不過有人猜測他可能正是在麻州之行中染疫。(美聯社)
拜登20日在麻州視察時，還健步如飛。不過有人猜測他可能正是在麻州之行中染疫。(美聯社)

白宮21日發布聲明表示拜登總統確診新冠肺炎，症狀輕微，正服用輝瑞(Pfizer)新冠口服藥物Paxlovid治療。

Paxlovid適用於染疫後可能惡化成重症的高風險族群，像是長者或本身早有其他病症如心臟病的患者。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)去年12月批准使用Paxlovid治療新冠肺炎，但藥劑師兩周前才獲得授權供藥給患者，此前只能由醫師開立Paxlovid處方。

FDA批准Paxlovid前，拜登政府花費數月試著增加該藥物取得管道；研究顯示未接種疫苗患者使用Paxlovid後，死亡與住院率降低近90%。

拜登總統服用的抗新冠藥Paxlovid效用明顯，但對有心臟病的老人有血壓升高、噁...
拜登總統服用的抗新冠藥Paxlovid效用明顯，但對有心臟病的老人有血壓升高、噁心、腹瀉和肌肉酸痛等副作用。(Getty Images)

但Paxlovid對於已接種疫苗的患者來說效果較差，而拜登總統已接種第二劑補強針；根據醫師報告，部分患者服用Paxlovid之後症狀還是出現。

Paxlovid由抗病毒藥物Nirmatrelvir與抗愛滋病毒藥物Ritonavir組成，每次需服用三錠(Nirmatrelvir兩錠與Ritonavir一錠)，一日兩次，連續服用五天，共30錠。

Paxlovid需在感染後五日內服用才有效，白宮醫師歐康納(Kevin O'Connor)表示拜登20日晚間開始出現症狀。

耶魯醫院(Yale Medicine)指出，Paxlovid通常不會產生嚴重副作用，但可能出現血壓升高、噁心、腹瀉、肌肉痠痛等副作用；肝病或腎臟疾病患者不建議使用，拜登並未患有這兩種疾病。

拜登過去有心房顫動(atrial fibrillation)病史，Paxlovid可能與心臟疾病藥物產生不良的相互作用，先前拜登服用抗凝血劑治療，目前無法確認總統是否仍服用該藥物。

去年秋季歐康納曾表示，拜登心房顫動的症狀完全消失，也未提及是否正在服用抗凝血劑。

拜登 白宮 疫苗

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