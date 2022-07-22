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4個月前打補強針 拜登新冠抗體恐大幅消退

編譯陳韻涵／綜合21日電
白宫內部的醫療中心設施先進齊備，圖為拜登總統(左)今年3月30日接種新冠疫苗補強針。(路透)
白宫內部的醫療中心設施先進齊備，圖為拜登總統(左)今年3月30日接種新冠疫苗補強針。(路透)

拜登總統接種兩劑新冠疫苗補強針仍感染，專家強調，疫苗只是預防染疫重症，並非預防感染；而且拜登近四個月前打疫苗，抗體恐已大幅消退。

白宮表示，拜登接種多劑輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech新冠疫苗，是在3月30日接種第二劑補強針。

紐約時報報導，研究顯示疫苗得以避免染疫者重症，白宮也證實，拜登檢驗陽性後的症狀輕微。

即便補強針得以避免染疫重症，避免染疫的防護力仍低，尤其是碰上近期傳染力強的BA.5病毒株；此外，隨著疫苗接種時間拉長，保護力也會減弱。

疫情初期，專家認為疫苗足以預防重症及大多數感染，這在Delta變種病毒肆虐全球之際仍屬實，但隨著Omicron變異株出現，疫苗預防感染的保護力銳減。

隨著更多人透過感染或接種疫苗獲得免疫力，新冠病毒也演化出抗藥性更強的亞種如BA.1，此毒株在人們接種一劑補強針前幾周依然能躲過免疫系統感染宿主。

BA.5毒株目前占全美確診數的近80%，它是目前最狡猾的毒株；卡達研究數據顯示，透過感染和疫苗獲得的抗體對BA.5的抵抗力，比之前的病毒株都還差。

BA.5傳染力超強，平均每日造成近13萬例確診，考量人們可能確診在家休養或根本沒檢測，實際數據會更高許多。

過去幾周以來，確診住院人數驟增，所幸BA.5所致的重症情況不比Omicron嚴重。

考量病毒快速變異的情況，政府已開始討論讓年輕人或50歲以下國民於秋季接種第二劑補強針的計畫。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)6月建議疫苗製造商根據目前普遍及最新的變種病毒調整疫苗配方，但不清楚新疫苗能否於秋季疫情復熾前研發製作完成並讓人們接種，或是病毒是否會再次演化出新的變異株。

疫苗 拜登 變種病毒

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