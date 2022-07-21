歐洲數百人熱死 英國機場跑道被高溫融化了

歐洲連日遭到熱浪襲擊，更創下英國高溫紀錄。圖為澳洲表演團體在倫敦南岸的噴泉消暑。（美聯社）

熱浪過去一周橫掃歐洲大陸，歐洲多國與英國高溫 頻破紀錄，數百人在這波酷暑中喪命，南歐則有數千人因天乾物燥引發的野火威脅而撤離家園。

華爾街日報報導，英國19日因應熱浪宣布國家緊急狀態，英格蘭東部的康寧斯比村(Coningsby)19日測得華氏104.5度(攝氏40.3度)高溫，刷新當地2019年7月的華氏101.66度(攝氏38.7度)前一次高溫紀錄。

佛羅里達州立大學(FSU)氣象學教授哈特(Robert Hart)營運的天氣網站「CoolWX.com」數據顯示，西歐多地高溫也刷新紀錄。

歐盟的哥白尼氣候變遷服務(Copernicus Climate Change Service)數據顯示，過去七年，每年都有破紀錄高溫出現。科學研究顯示，溫室氣體逸散是造成全球氣溫出現長期上升趨勢的原因。

英國19日創下華氏102度(攝氏39度)高溫紀錄，民眾跳入河裡降溫。（美聯社)

西班牙與法國近日高溫頻創新高，西班牙自6月以來便一再刷新高溫紀錄，法國有15個部門發布「紅色警戒」高溫警示。

法國首都巴黎19日高溫達華氏104度(攝氏40度)，義大利過去一個多月來的乾旱更加嚴重，其中又以義大利北部面臨過去70多年來最慘的情況，葡萄牙則有659人熱死。

炙熱與乾旱在歐洲南部引發森林大火，西班牙地中海沿岸的太陽海岸(Costa del Sol)撤離上千人。

葡萄牙和希臘的消防隊員上周末忙著處理十多場火警，法國西南部的消防隊19日疲於奔命，南法吉倫特省(Gironde)兩場大火延燒超過4萬7691公頃的松樹林，至少3萬4000人撤離家園。

英國氣象局日前首度針對英格蘭全境發布「極端炙熱紅色警告」，高溫18日破壞英國多處機場 跑道，倫敦盧頓國際機場(Luton)部分跑道18日融化，所有航班延誤或轉降鄰近機場，直到當天傍晚才修復，英國皇家空軍當天管制飛機進出其最大的空軍基地。

英國氣象局呼籲民眾不要外出，警告柏油路面可能因過熱膨脹龜裂；英國各地氣溫19日持續上升，至少34個地區測得破紀錄高溫。