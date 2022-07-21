熱浪奪命頻傳 心血管疾病患者該注意這點

德州聖安東尼奧近日氣溫極高，當局提醒飼主要留心家中竉物。(路透)

奪命的熱浪 持續侵襲歐美多處，國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，年紀太小、年紀太大、孕婦，以及長時間暴露在高溫 環境的從業人員如農場工人或倉儲工人等，是因熱浪死亡的高風險族群；此外，有心血管疾病 的人更要注意維持體溫。

不只英國倫敦19日測得104.5度的溫度，刷新量測記錄，更因高溫造成馬路、飛機跑道融化，使倫敦交通大打結；在美國，阿肯色、密西西比、路易斯安納及德州等地測出史無前例的113度高溫，對人類及動物危害極大。

NBC報導，喬治亞理工學院(Georgia Tech's School of Biological Sciences)生物科學家梭卡(Michael Sawka)指出，心臟會在體溫過高時加速跳動以增加血流，這會導致心血管勞損，因此有心血管疾病的人在熱浪來襲時，更需盡量維持體溫。

多喝水防中暑 別在中午外出

事實上，避免自己中暑最簡單而有效的方法就是「多喝水」，最好也打開電風扇或冷氣；世界衛生組織(WHO)建議，白天時室溫應盡可能保持在90度以下，夜間室內溫度更應控制在75度之下，並且不要在中午12時至下午2時期間一天中最熱的時候外出。

如果身體已因為天氣太熱感到不適，梭卡建議泡浸涼水裡，且水溫必須低於皮膚溫度，才能迅速降溫；若人不在家裡不方便洗冷水澡，也至少用冷水泡一下手臂並洗把臉。

寵物頻喘氣 幫牠備一碗冷水

另方面，由於狗和貓的汗腺較不發達，無法像人類般透過排汗散熱，只能一直喘氣來降低體溫，因此如果觀察到寵物一直在喘氣，趕緊幫牠備一碗冷水，同時絕對不要把寵物關在密閉炎熱的車子裡，以免寵物熱死。

不過，隨著地球暖化趨勢明顯，未來極端高溫的天氣型態可能愈來愈頻繁，人們還是有必要漸漸調整自己適應高溫的能力；梭卡指出，如果身體整體而言還算健康，可以選擇在「熱，但仍能承受」的溫度下外出從事適當的戶外活動。

他說：「如果現在室外107度，最好還是乖乖待在屋內吹冷氣，可是如果現在才85度，還是出去走走吧，在這種溫度下到戶外活動個50至60分鐘左右。」