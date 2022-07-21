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格陵蘭三天融冰60億噸 足以淹沒整個西維州

編譯郭宣含／綜合20日電
科學家估計，因為升溫暖化，格陵蘭上周三天的融冰量就足以淹沒整個西維吉尼亞州。圖為格陵蘭冰川。（資料照片，美聯社)
科學家估計，因為升溫暖化，格陵蘭上周三天的融冰量就足以淹沒整個西維吉尼亞州。圖為格陵蘭冰川。（資料照片，美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，格陵蘭北部近日出現異常溫暖的天氣，加速該區融冰，不僅西北岸出現草地，該區冰山也可見一處處水坑；光是本月15日至17日，格陵蘭每天就有60億噸的冰塊融化，可填滿720萬個奧運泳池，或足以將整個西維吉尼亞州淹沒。

科學家表示，格陵蘭溫度攀升至華氏約60度，比往年同期高10度；連日異常溫暖天氣加速北部融冰，甚至可以見到冰川融化的水匯聚成一條條河流流進大海。種種跡象顯示，格陵蘭冰層正在改變。

根據美國國家冰雪資料中心(US National Snow and Ice Data Center)，光看格陵蘭本月15日至17日的融冰量，平均每日可融出60億噸的水，足以填滿720萬個奧運級泳池，還可將整個西維吉尼亞州都淹在腳下。

科學家估計，因為升溫暖化，格陵蘭上周三天的融冰量就足以淹沒整個西維吉尼亞州。（路...
科學家估計，因為升溫暖化，格陵蘭上周三天的融冰量就足以淹沒整個西維吉尼亞州。（路透)

科羅拉多大學國家冰雪資料中心研究科學家斯坎波斯(Ted Scambos)表示：「以30至40年的氣候平均來看，格陵蘭北部過去一周的融冰並不正常。」

對於正在格陵蘭冰層上的科學家而言，這般暖化令人震驚；科學家甚至在冰層上打起排球，目前駐守在格陵蘭的德州大學科學家薩伊拉姆(Kutalmis Saylam)表示，他對此感到憂心，「昨天我們還可以穿短袖上衣亂晃，根本始料未及。」

科學家每年夏天都擔心2019年創紀錄的融冰情況重演，當年春季異常熱，7月又見熱浪，導致整個冰層表面融化，5320億噸的冰流入海中，全球海平面也因此永久上升1.5公厘。

格陵蘭冰層萬一全部融化，全球海平面將攀升7.5公尺。

在氣候變遷前，格陵蘭華氏32度的溫度前所未聞，但自1980年代開始，格陵蘭每10年便暖化約1.5度，比全球暖化速度快四倍。

近年許多研究指出，格陵蘭暖化情況日益危急；今年2月發表的一份研究指出，格陵蘭冰層底部融化速度前所未見；科學家也在2020年發現，格陵蘭冰層融化情況已無法挽回，減緩全球暖化的行動也無法阻止格陵蘭冰層瓦解。

另一項研究發現，格陵蘭近年融冰速度已超過過去1萬2000年的情況，足以明顯改變格陵蘭的重力場。

西維吉尼亞州 暖化 奧運

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