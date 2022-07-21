拜登不宣布氣候緊急狀態 撥錢設涼爽中心 環保組織狂酸

拜登總統昨天選在麻州的綠能發電廠宣布氣候應對政策，將興建更多的涼爽中心和離岸風電。（美聯社)

拜登 總統20日在麻州宣布應對氣候變遷 的行政措施，包括為現已存在的計畫提供23億元資助、在全國社區增設涼爽中心和推動離岸風力發電，但未如民主黨進步派和環保組織的預期，沒有宣布氣候緊急狀態 。

不過拜登表示，未來將採取更強有力的應對措施，包括利用總統和政府權力，發布公告、行政命令和監管措施，將應對氣候變遷轉化為政府的行動；他說：「氣候變遷就是緊急狀態，我是這樣認為。」

拜登總統昨天選在麻州的綠能發電廠宣布氣候應對政策，將興建更多的涼爽中心和離岸風電。（資料照片，美聯社)

拜登選擇在麻州薩默塞特(Somerset)的布雷頓角(Brayton Point)發電廠發表演講，凸顯他強調的清潔能源政策。這座燃煤電廠已於2017年關閉，轉型為離岸風電設備的製造商，生產的海底電纜可將風電與電網連接。

拜登宣布的應對氣候變遷措施包括促進在墨西哥灣和東南地區發展離岸風電產業，以及通過聯邦急難管理局(FEMA)、衛生福利部和其他聯邦機構提供23億元資助，幫助社區增設涼爽中心，以應對酷熱天氣和氣候變遷的影響。

拜登總統昨天選在麻州的綠能發電廠宣布氣候應對政策，將興建更多的涼爽中心和離岸風電。（路透)

國會民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)上周提出異議，導致包括氣候變遷計畫在內的經濟包裹法案擱淺後，國會民主黨人和環保組織呼籲拜登宣布全國氣候緊急狀態。拜登表示，緊急狀態作為選項仍在考慮中，「我將全盤考慮總統職權內的所有選項，除非國會採取行動，否則我將在氣候問題上採取更多舉措，因為現在做得不夠」。

總統氣候問題顧問吉娜·麥卡錫(Gina McCarthy)說，拜登沒有迴避氣候變遷是緊急狀態的問題，「他希望我們做正確的事，我們在制定計畫」。

與拜登一起出席電廠活動的麻州民主黨國會參議員馬基(Ed Markey)表示，他相信拜登為了應對氣候危機，最終會採取一些措施。

拜登總統昨天選在麻州的綠能發電廠宣布氣候應對政策，將興建更多的涼爽中心和離岸風電。圖為總統氣候顧問吉娜麥肯錫（後排左一)與氣候大使凱利（前排左一)等人在場聆聽。（美聯社)

但環保組織不像馬基那樣信心十足，而是緊迫感強烈，生物多樣性中心的能源正義計畫主任珍妮·蘇(Jean Su)說：「從加州到克羅埃西亞，整個地球都在燃燒，而拜登卻是用澆花的細水管滅火。」

最高法院上月駁回環保署限制發電廠排放的法規，部分法律專家認為，氣候緊急狀態也可能面臨同樣的命運。紐約大學法學院的伊莉莎白·戈泰因(Elizabeth Goitein)說，宣布氣候緊急狀態「不是目的，而只是繞過國會的一種形式」。