氣候變遷影響全球 未來幾乎每年會有「極端高溫」

歐洲連日遭到熱浪襲擊，更創下英國高溫紀錄。圖為澳洲表演團體在倫敦南岸的噴泉消暑。（美聯社）

美國與歐洲本周都遭逢猛烈熱浪 侵襲，氣象預報則說，中國在8月底之前都將持續出現炙熱高溫 。除了出現高達華氏104度(攝氏40度)的罕見高溫，南歐地區還有野火肆虐，義大利、希臘某些城鎮緊急撤離居民。人類活動導致的氣候變遷 ，已讓地球溫度升高。

聯合國「政府間氣候變遷問題小組」(Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC)證實，全球絕大多數陸地受到氣候改變影響，熱浪變得溫度更高，出現機率也更頻繁。

人類活動的溫室氣體排放，使得地球比前工業時期溫度上升大約攝氏1.2度。基礎溫度升高代表著若有極端酷熱狀況發生，溫度將進一步飆高。

在歐洲，大氣環流(atmospheric circulation)是影響熱浪的重要因素之一。本月發表於「自然」(Nature)最新研究指出，氣流改變使得歐洲熱浪增加速度比美國等其他北半球中緯度地區快了大約三到四倍。

值得注意的是，一波又一波的熱浪恐將變得更加嚴重。

蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)氣候科學家塞內維爾拉尼(Sonia Seneviratne)說，一般來說，在沒有人為因素的情況下，陸地極端高溫大約每十年發生一次，但今頻率則增加三到四倍。

除非人類停止溫室氣體排放，地球溫度將持續上升，熱浪也將更為惡化，變得更加危險。

塞內維爾拉尼說，如果地球比工業革命之前均溫上升攝氏1.5度，未來幾乎每年都將出現極端高溫。

另外，氣候改變導致的高溫、乾燥狀態，讓山林大火迅速蔓延，燃燒時間更長，火勢威力更強。地中海地區已經因此發現野火季節提早來臨，大火蔓延面積擴大。歐盟境內去年有50萬餘公頃遭到野火侵襲，成為2017年以來野火災情第二嚴重的紀錄。

葡萄牙、希臘等國幾乎每年夏天都會發生野火，當地也有因應山林大火的基礎建設，但兩國今夏都獲得歐盟的緊急野火援助。氣候變遷導致的溫度上升，如今已讓野火出現在向來較少發生山林大火的區域，當地政府機關的因應資援及準備則相對缺乏。