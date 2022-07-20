聯邦2022財政年度 前9個月稅收3.8兆元創新高

聯邦政府稅收今年破紀錄，在聯邦政府支出方面，社安福利的支出排名第二。(美聯社)

根據財政月度報告(Monthly Treasury Statement)，聯邦政府在去年10月開始的2022財政年度，到今年6月的前九個月，總共收到3兆8353億9000萬元的稅金，創下新高；在這九個月內，以衛生部(HHS)、社會安全署 (SSA)、財政部 和國防部 的支出依次最高。

根據2021年10月至2022年6月的財政報告，美國總稅收達3兆8353億元，超越2021財政年度前九個月總稅收的紀錄，整整多出5024億3873萬，或是15.07%。

在收入方面，根據該報告，2022財政年度前九個月稅收的最大來源是個人所得稅逾2兆1354億元，第二大來源則是社會保險和退休稅的逾1兆1254億元，第三則是企業所得稅3060億元；另外還有關稅741億元、銷售稅610億元、遺產與贈與稅240億元，以及財政部稱之為「雜項稅收」的1091億元。

雖然聯邦政府在這段期間的稅收創下紀錄，但支出額度也高達4兆3504億5700萬元，等於2022財政年度的前九個月總赤字5150億6700萬元。

支出方面，在2022財政年度的前九個月，衛生部支出為1兆1914億7000萬元，名列各聯邦部門最高；社會安全署名列第二，支出費用為9522億2200萬元；第三名則是財政部的9441億9400萬元，其中包括財政部債券逾5209億元利息；而支出第四高的是國防部軍事計畫，共約5301億元。