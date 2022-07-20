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史坦普500大CEO年薪漲18.2% 再拉開與受薪階級薪酬差距

編譯柯立偉／綜合19日電

根據全美最大工會「美國勞工聯盟」(AFL-CIO)最新報告，獲選史坦普(S&P)500大企業的公司執行長，2021年平均年薪比2020年多1830萬元，薪資增長幅度約18.2%，是目前通貨膨脹率的兩倍；然而，普通受薪階級的調薪幅度趕不上通膨，企業高管與普通民眾間收入差距愈來愈嚴重。

AFL-CIO指出，企業高管與受薪階級的收入近兩年來不斷擴大，薪資比從2020年的299:1到去年的324:1，雖然在新冠疫情爆發後大缺工影響下，受薪階級的薪資普遍有所調升，但調薪幅度僅約4.7%，遠不及通貨膨脹所帶來的影響；事實上，若加計通膨帶來的貨幣貶值，受薪階級的實際薪資所得還下跌了2.4%。

據統計，薪資最高的史坦普500大企業執行長是智遊網(Expedia)的執行長柯恩(Peter Kern)，年薪共計2億9600萬元；排名第二的則是亞馬遜(Amazon)執行長傑西(Andrew Jassy)年薪2億1200萬元。

不過，企業執行長的薪資結構大多並非全部以現金支付，而是一定的本俸加上配股；以柯恩的薪資為例，其「表定年俸」僅296萬元，剩下的都是智遊網公司的配股。

身為執行長薪資第二高的企業，亞馬遜同時是執行長與基層員工薪水落差最大的公司，薪資比約6474比1，亞馬遜普通勞工2021年的年薪僅不到3萬3000元；不過，亞馬遜解釋該公司員工的起薪為每小時18元，是聯邦最低標準的兩倍，部分職位的新資更達每小時28元；亞馬遜說：「我們很自豪能夠為我們的第一線員工提供高薪酬待遇，以及為全職員工提供各種全方位的福利。」

不過，AFL-CIO財務長雷蒙德(Fred Redmond)指出，執行長與基層勞工薪資所得差距過大，都是由於企業的「貪婪」；他說：「執行長與基層勞工薪資比在疫情期間驟升23%，但企業只會把問題怪到通膨，不斷提高產品售價，沒有想著替員工加薪或維持產品服務水準，進而導致經濟衰退、勞工失業。」

亞馬遜 勞工 疫情

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