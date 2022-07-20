我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

機師荒、票價貴、航班亂…疫後「飛行」新挑戰

記者顏伶如／綜合報導
經過連續幾個長周末假期的班次混亂與疫情衝擊，全美航班旅行似恢復2019年時的正常情況，但仍面臨機師荒等管理挑戰。(美聯社)
經過連續幾個長周末假期的班次混亂與疫情衝擊，全美航班旅行似恢復2019年時的正常情況，但仍面臨機師荒等管理挑戰。(美聯社)

今夏出遊旅客人數已恢復到接近疫情發生前的正常水準，班機載客率與2019年同期差不多，但航空公司人力短缺、航班異動以及機票漲價等問題則帶來新挑戰。

華爾街日報報導，根據統計，本月15日在全美各地機場通關的旅客人次，創下2020年2月以來新高紀錄；然而，航空公司希望搶攻市場大餅之際，卻因為機師荒而被迫縮減航班。為內陸小型城市提供航線服務的數百個班次已經停飛。

航空業界團體「美國航空協會」(Airlines for America)指出，為了提供更穩定的服務，多家航空公司已經進一步縮減航班，目前班次比今年初預訂的暑假航班減少約15%。

市場需求量大、供應量極為有限，油價幾乎比去年夏天貴了一倍等因素，都讓今夏機票跟著漲價。旅遊訂位網站Hopper指出，國慶日假期的國內線來回機票平均票價為437元，比2019年同期貴了大約45%。

航空業分析師及工會主管表示，航空公司今夏仍然沒有足夠人力可以應付突發狀況，例如機場因為暴風雨突然關閉、班機被迫更改航線等。

今夏出遊的消費者則說，在機場遇到誤點數小時的狀況，撥打客服專線同樣等候多時。由於班機載客率已經幾乎恢復到疫情發生前，現在若因為突發狀況想要更改機位，儼然成為不可能的任務。

過去幾周裡，班機誤點及取消的狀況，比疫情發生前還要頻繁。航空分析公司Cirium指出，今年6月到7月14日之間約有2.9%國內線班次被取消，換算起來約有2100多個班次被取消，比2019年同期增加2.1%。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)本月曾呼籲航空公司執行長應該檢討暑假班次，確保可以維持符合實際需求的運作。布塔朱吉說，聲明發表之後，就親身遭遇到航班被取消的狀況。

旅遊服務平台Cranky Concierge總裁史奈德(Brett Snyder)說，航空公司目前運作的狀況，只能容許非常微小的差錯，「狀況糟糕程度是我從來不曾看過的」。

達美航空公司(Delta Air Lines)表示，已經聘用數千名訂位專員，希望減少消費者撥打服務電話或使用簡訊系統的等候時間。達美航空發言人說，每當有大量電話湧入之際，消費者撥打客服專線等候時間長短不同，但絕大多數消費者等候時間都在一小時之內。

經過連續幾個長周末假期的班次混亂與疫情衝擊，全美航班旅行似恢復2019年時的正常...
經過連續幾個長周末假期的班次混亂與疫情衝擊，全美航班旅行似恢復2019年時的正常情況，但仍面臨機師荒等管理挑戰。圖為達美航空的機師6月底在鹽湖城市機場示威，爭取更合理工作待遇。(美聯社)
經過連續幾個長周末假期的班次混亂與疫情衝擊，旅客抱怨不堪。圖為7月北卡州飛華府的...
經過連續幾個長周末假期的班次混亂與疫情衝擊，旅客抱怨不堪。圖為7月北卡州飛華府的班機，擠滿旅客。(Getty Images)

疫情 機場 航線

上一則

史坦普500大CEO年薪漲18.2% 再拉開與受薪階級薪酬差距

下一則

歐洲副議長：台灣不會是下一個香港 盼台歐簽經貿協定

延伸閱讀

機師荒、票價貴、航班亂 今夏出遊「飛行」新挑戰

機師荒、票價貴、航班亂 今夏出遊「飛行」新挑戰
民主黨2024誰選總統？華郵最新前10排名 拜登居首

民主黨2024誰選總統？華郵最新前10排名 拜登居首
今夏機場航班取消 大紐約地區最多 佛州機場延誤最多

今夏機場航班取消 大紐約地區最多 佛州機場延誤最多
拜登拚連任 年齡又成焦點

拜登拚連任 年齡又成焦點

熱門新聞

億萬富豪比爾蓋茲13日宣布再捐出200億元，增加蓋茲基金會支出，舒緩全球苦難。(美聯社)

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

2022-07-14 09:43
商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

2022-07-18 00:03
上月份有15%買主取消購屋合約，是疫情開始以來最高。圖為馬里蘭州一棟房屋掛出「簽約中」牌子。(歐新社)

房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件

2022-07-12 02:28
公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

2022-07-18 02:30
傑克森曾在前總統小布希、歐巴馬與川普執政期間擔任白宮醫生。(Getty Images)

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

2022-07-18 09:16
副總統賀錦麗在太平洋島國論壇發表視訊演說。(Getty Images)

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

2022-07-13 09:13

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄