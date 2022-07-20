機師荒、票價貴、航班亂…疫後「飛行」新挑戰

經過連續幾個長周末假期的班次混亂與疫情衝擊，全美航班旅行似恢復2019年時的正常情況，但仍面臨機師荒等管理挑戰。(美聯社)

今夏出遊旅客人數已恢復到接近疫情 發生前的正常水準，班機載客率與2019年同期差不多，但航空公司人力短缺、航班異動以及機票漲價等問題則帶來新挑戰。

華爾街日報報導，根據統計，本月15日在全美各地機場 通關的旅客人次，創下2020年2月以來新高紀錄；然而，航空公司希望搶攻市場大餅之際，卻因為機師荒而被迫縮減航班。為內陸小型城市提供航線 服務的數百個班次已經停飛。

航空業界團體「美國航空協會」(Airlines for America)指出，為了提供更穩定的服務，多家航空公司已經進一步縮減航班，目前班次比今年初預訂的暑假航班減少約15%。

市場需求量大、供應量極為有限，油價幾乎比去年夏天貴了一倍等因素，都讓今夏機票跟著漲價。旅遊訂位網站Hopper指出，國慶日假期的國內線來回機票平均票價為437元，比2019年同期貴了大約45%。

航空業分析師及工會主管表示，航空公司今夏仍然沒有足夠人力可以應付突發狀況，例如機場因為暴風雨突然關閉、班機被迫更改航線等。

今夏出遊的消費者則說，在機場遇到誤點數小時的狀況，撥打客服專線同樣等候多時。由於班機載客率已經幾乎恢復到疫情發生前，現在若因為突發狀況想要更改機位，儼然成為不可能的任務。

過去幾周裡，班機誤點及取消的狀況，比疫情發生前還要頻繁。航空分析公司Cirium指出，今年6月到7月14日之間約有2.9%國內線班次被取消，換算起來約有2100多個班次被取消，比2019年同期增加2.1%。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)本月曾呼籲航空公司執行長應該檢討暑假班次，確保可以維持符合實際需求的運作。布塔朱吉說，聲明發表之後，就親身遭遇到航班被取消的狀況。

旅遊服務平台Cranky Concierge總裁史奈德(Brett Snyder)說，航空公司目前運作的狀況，只能容許非常微小的差錯，「狀況糟糕程度是我從來不曾看過的」。

達美航空公司(Delta Air Lines)表示，已經聘用數千名訂位專員，希望減少消費者撥打服務電話或使用簡訊系統的等候時間。達美航空發言人說，每當有大量電話湧入之際，消費者撥打客服專線等候時間長短不同，但絕大多數消費者等候時間都在一小時之內。