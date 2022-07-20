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油價跌破每加侖4.5元 9周以來新低

編譯陳韻涵／綜合19日電
圖為19日麻州一處加油站每加崙售價4.09元的「低價」，吸引大批車輛排隊加油。(Getty Images)
圖為19日麻州一處加油站每加崙售價4.09元的「低價」，吸引大批車輛排隊加油。(Getty Images)

美國汽車協會(AAA)數據顯示，全美平均汽油零售價格19日跌至每加侖4.495元，這是過去九個星期以來，首次跌破每加侖4.5元。 

AAA表示，全美平均汽油零售價格19日每加侖的價格，比6月中旬高於每加侖5元的峰值降了約10%，每加侖柴油降至5.51元，同比6月少0.31元。

最低油價 維吉尼亞州3.25元

油價追蹤應用程式GasBuddy數據顯示，部分地區的油價更低，至少35個州內，最少有一家加油站的油價不到每加侖4元，最低油價出現在維吉尼亞州，該州至少兩間加油站打著每加侖3.25元的廣告促銷。

石油價格資訊服務(Oil Price Information Service)近期數據顯示，全國近20%的加油站，相當於2萬4000間，目前油價費率低於每加侖4元。

全美平均汽油零售價格6月11日首次升破每加侖5元，之後由於整體供應增加，需求也因價格高昂而減少，油價逐漸走跌。

平抑油價 白宮舉措部分奏效

白宮透過各式方法平抑油價，包括釋出1億8000萬桶戰略石油儲備，確保市場供應無虞；白宮的方式部份奏效，但油價仍因全球精煉廠供應緊縮而紋風不動；油價上漲影響美國供應鏈，損害企業收益。

零售價格跟著大盤油價走勢，跌價幅度大於零售價格；截至18日，大盤油價報每加侖3.27元，比6月3日的每加侖4.31元稍低，但這樣的批發與零售價格落差仍高於平均。

能源部數據顯示，即使是在6月中旬的每加侖5.02元高點，此價格仍低於2008年經通膨調整的每加侖5.41元約8%。

美國油價下跌與俄羅斯入侵烏克蘭影響能源市場、推高原油價格上漲的趨勢背道而馳，俄烏戰爭也是造成數十年來新高通膨的主因之一。

GasBuddy芝加哥總部的石油分析部門主任德哈恩(Patrick De Haan)說：「我們看到油價快速跌落，這種頻率就像芝加哥小熊(Chicago Cubs)贏得美國大聯盟(MLB)世界大賽(World Series)一樣，可能一個世紀發生兩次。」

白宮18日宣布汽油價格終自上個月的歷史天價降低，但仍比兩年前要高出許多。圖為麻州...
白宮18日宣布汽油價格終自上個月的歷史天價降低，但仍比兩年前要高出許多。圖為麻州一位駕駛19日在為汽車加油。(Getty Images)
拜登總統在6月下旬保證要降低油價，暫時取消聯邦汽油稅。(路透)
拜登總統在6月下旬保證要降低油價，暫時取消聯邦汽油稅。(路透)

油價 維吉尼亞州 石油

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