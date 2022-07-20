萬物齊漲 預計明年起健保費將平均調高10%

美國人逐漸回復正常生活，出門看診的病患也增多，預估健保公司平均調漲保費達10%。圖為俄亥俄州醫院急診室的檔案照。（路透)

疫情期間推遲例行看診的美國民眾，如今紛紛回流前往醫院看診，而且人數頗為可觀；這股趨勢在全美各地出現，由於醫療保險 使用增加，保險公司開始調高保費 ，預計明年起漲幅平均約為10%。

美國爆發新冠疫情後，健保 費幾年間大致維持穩定，但非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)指出，喬治亞、印第安納、愛阿華、肯塔基、馬里蘭、密西根、明尼蘇達、紐約、俄勒岡、羅德島、德州、佛蒙特州、華盛頓州等13州及華府特區的醫療保險業者，明年起調漲保費幅度平均約10%。

美聯社報導分析，由於現在使用健保的民眾明顯較前幾年暴增，保險業者為了反映成本開銷，加上通貨膨脹因素導致萬物齊漲，如今紛紛大幅調漲保費。

「凱瑟家庭基金會」醫療政策部副總監李維特(Larry Levitt)指出，目前的狀況是，許多民眾開始使用健保看診，而這些就醫計畫在疫情期間遭到延後。

李維特分析：「現在的狀況彷彿受到雙重打擊，更多民眾正在使用健保，而通貨膨脹則橫掃美國經濟所有層面，健保業當然也受到衝擊。」

加州政府官員19日宣布，透過州政府經營健康保險交易平台「加州全保」(Covered California)購買醫療保險的170萬民眾，明年起保費平均將增加6%。過去三年期間，「加州全保」保費調漲幅度平均只在1%左右。

「加州全保」執行主任阿特曼(Jessica Altman)表示，使用醫療保險的民眾變多，增加大約4%，是導致保費調漲的主因。阿特曼表示，類似趨勢也在其他州出現。

「凱瑟家庭基金會」統計顯示，今年全美約有1450萬民眾透過州政府經營的健康保險交易平台購買個人健保；健康保險交易平台購買醫療保險時，保費高低取決於許多因素，包括居住地點以及購買的計畫。

根據統計，全美也約有1億5500萬民眾透過雇主取得健保。