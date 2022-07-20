我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

萬物齊漲 預計明年起健保費將平均調高10%

記者顏伶如／綜合報導
美國人逐漸回復正常生活，出門看診的病患也增多，預估健保公司平均調漲保費達10%。圖為俄亥俄州醫院急診室的檔案照。（路透)
美國人逐漸回復正常生活，出門看診的病患也增多，預估健保公司平均調漲保費達10%。圖為俄亥俄州醫院急診室的檔案照。（路透)

疫情期間推遲例行看診的美國民眾，如今紛紛回流前往醫院看診，而且人數頗為可觀；這股趨勢在全美各地出現，由於醫療保險使用增加，保險公司開始調高保費，預計明年起漲幅平均約為10%。

美國爆發新冠疫情後，健保費幾年間大致維持穩定，但非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)指出，喬治亞、印第安納、愛阿華、肯塔基、馬里蘭、密西根、明尼蘇達、紐約、俄勒岡、羅德島、德州、佛蒙特州、華盛頓州等13州及華府特區的醫療保險業者，明年起調漲保費幅度平均約10%。

美聯社報導分析，由於現在使用健保的民眾明顯較前幾年暴增，保險業者為了反映成本開銷，加上通貨膨脹因素導致萬物齊漲，如今紛紛大幅調漲保費。

「凱瑟家庭基金會」醫療政策部副總監李維特(Larry Levitt)指出，目前的狀況是，許多民眾開始使用健保看診，而這些就醫計畫在疫情期間遭到延後。

李維特分析：「現在的狀況彷彿受到雙重打擊，更多民眾正在使用健保，而通貨膨脹則橫掃美國經濟所有層面，健保業當然也受到衝擊。」

加州政府官員19日宣布，透過州政府經營健康保險交易平台「加州全保」(Covered California)購買醫療保險的170萬民眾，明年起保費平均將增加6%。過去三年期間，「加州全保」保費調漲幅度平均只在1%左右。

「加州全保」執行主任阿特曼(Jessica Altman)表示，使用醫療保險的民眾變多，增加大約4%，是導致保費調漲的主因。阿特曼表示，類似趨勢也在其他州出現。

「凱瑟家庭基金會」統計顯示，今年全美約有1450萬民眾透過州政府經營的健康保險交易平台購買個人健保；健康保險交易平台購買醫療保險時，保費高低取決於許多因素，包括居住地點以及購買的計畫。

根據統計，全美也約有1億5500萬民眾透過雇主取得健保。

醫療保險 保費 健保

上一則

剛與解放軍參謀長視訊…密利下令檢討美中軍事互動

下一則

波洛西傳下月訪台 白宮關切 北京強烈反對

延伸閱讀

援助若無法延續 加州22萬人付保費難

援助若無法延續 加州22萬人付保費難
優越健保(愛心村VillageCareMax)舉辦會員感恩日暨法拉盛辦事處三週年慶

優越健保(愛心村VillageCareMax)舉辦會員感恩日暨法拉盛辦事處三週年慶
健保部分負擔 因選戰凍漲？私立醫療院所協會促8月實施

健保部分負擔 因選戰凍漲？私立醫療院所協會促8月實施
台灣健保部分負擔 原定5月15日上路 因選舉凍漲？

台灣健保部分負擔 原定5月15日上路 因選舉凍漲？

熱門新聞

億萬富豪比爾蓋茲13日宣布再捐出200億元，增加蓋茲基金會支出，舒緩全球苦難。(美聯社)

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

2022-07-14 09:43
商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

2022-07-18 00:03
上月份有15%買主取消購屋合約，是疫情開始以來最高。圖為馬里蘭州一棟房屋掛出「簽約中」牌子。(歐新社)

房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件

2022-07-12 02:28
公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

2022-07-18 02:30
傑克森曾在前總統小布希、歐巴馬與川普執政期間擔任白宮醫生。(Getty Images)

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

2022-07-18 09:16
副總統賀錦麗在太平洋島國論壇發表視訊演說。(Getty Images)

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

2022-07-13 09:13

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄