日子苦哈哈 氣候危機拋腦後 國會擱置拜登「綠能法案」

拜登總統的綠能法案在參院受到擱置，顯示議員認為經濟危機重於氣候危機。圖為拜登與兩黨議員的資料照。（美聯社）

24歲櫃台收銀員霍金森(Kyle Hawkinson)日前說道，亞利桑納州馬瑞波卡郡(Maricopa County)夏天如今常常熱到讓人無法忍受，鳳凰城上方覆蓋著一層厚厚的霧霾，溫度一路飆升，空氣污染日漸惡化的同時，當地區民嚴陣以待野火季節即將來臨。他說，某些部分是因為氣候變遷 所導致。

2020年總統大選投票 給拜登的霍金森說，當年投票時，氣候變遷並不是影響投票的因素，但今年11月期中選舉亞州州長、州議院席次面臨改選，氣候變遷考量卻可能影響投票意願。他說：「氣候變遷問題將持續存在，現實就是如此。坦白講，國家領導人可以做的，其實有限。」

縮減版的對抗地球暖化法案上周在國會闖關失敗，環保人士與民主黨 人立即強烈譴責，某些人將檢討目標指向民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)，抨擊曼欽讓地球上人類的生命面臨毀滅。

民主黨籍華盛頓州聯邦眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)形容，曼欽的決策「簡直就是災難」。

美國選民已經因為通貨膨脹而焦頭爛額，更為新冠疫情感到心力交瘁，保障墮胎重大判例被最高法院推翻，讓原本已經士氣低迷的民主黨人士只能認命地搖頭。相較之下，氣候變遷議題政治能量並不高，不管對主張採取積極行動以對抗氣候變遷的倡議人士，或者不同意改革的反對派都一樣。

「美國綠色和平組織」(Greenpeace USA)氣候宣傳行動納拉亞南(Anusha Narayanan)說：「疫情已經讓民眾疲憊不堪，民眾對政府也不再抱持任何幻想。

納拉亞南分析：「人們把氣候視為明天的問題，我們則要讓大家了解，氣候絕對不是明天的問題。」

前佛羅里達州共和黨州議員庫貝洛(Carlos Curbelo)曾經要求共和黨對於對抗氣候變遷有所行動。他說，氣候變遷問題已經不像以前那般令人難以察覺，但對絕大多數民眾來說，包括邁阿密都會區的居民，氣候變遷卻不是每天都會遭遇的問題，「不像去加油站加油時的感受那般痛苦」。

庫貝洛說：「經濟狀況較佳的時候，比較容易把焦點集中在這些問題上，一旦民眾日子過得苦不堪言，一切的考量就只能暫時拋在腦後了。」